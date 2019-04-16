【警察拔槍】香港仔蔬菜店老闆娘不滿食環票控擸刀　兩警拔槍制服

蔬菜店老闆娘不滿被票控，激動向食環署人員及警員舞刀，兩警拔槍喝止及將她拘捕。香港仔一蔬菜店今晨疑有發泡膠佔路，近廿名食環署人員包圍及票控，老闆娘激動持刀揮舞。兩名軍裝警員接報調查，有人疑向警員揮刀，警員口頭警告不果，拔出警槍戒備及高呼﹕「放低把刀！」老闆娘一度將刀架於頸上，其後涉嫌藏有攻擊性武器及妨礙公職人員執行職務被捕。老闆趕回店舖，驚見妻子被押走，質疑警方為何不用警棍，並表示會保留追究權利。

目擊事發經過的保安朱先生指出，老闆娘當時以一把用於切冬瓜的刀架在頸上。(黃廸雯攝)

老闆娘擸刀指向外 大叫﹕「拉我啦！」

事發於香港仔大道108號一間蔬菜店，目擊事發經過的保安朱先生稱，今日（16日）早上10時半，有10多個食環署人員圍著蔬菜店，當時有少許發泡膠箱擺在店外，人員著蔬菜店收起發泡膠箱，老闆娘依言照辦，但食環署人員仍表示要罰錢。老闆娘一時激動就拿刀指向外，稱﹕「拉我啦！拉我啦！」食環署人員於是報警求助。兩名軍裝警員接報到場，拔出警槍指向老闆娘，不斷喝令﹕「放低把刀！」。朱表示，警員其後要求他離開，他續指，該店的發泡膠箱「不嬲都唔係放好岀」，但未有造成阻街，行人尚有大量位置可行。

老闆娘涉兩罪名被捕

警方指出，今晨10時50分，接獲報案指有公職人員在上址執行職務期間，一名姓馬42歲女子拒絕合作。警方接報到場，馬情緒激動，並向公職人員及警員揮舞一把約35厘米長的生果刀。警員向她發出口頭警告不果，遂拔槍戒備。其後，馬自行放下刀，被警方制服。警方經初步調查，以涉嫌「藏有攻擊性武器」及「阻礙公職人員執行職務」拘捕馬。案件交由西區警區刑事調查隊跟進。

老闆對於警員拔槍指向妻子感不滿，表示會保留追究警方的權利。(黃廸雯攝)

老闆不滿警拔槍 表示保留追究權利

而蔬菜店梁老闆表示，無見到事發經過。他於上午11時許送完貨，回到店鋪已有近二十人圍著店鋪，其後妻子就被帶返警署。「點解兩個軍裝要即刻拔槍？又唔係襲擊佢。」他不理解警方為何不用警棍，而是用槍，他稱已向CID表示保留追究的權利。他稱當時妻子用刀正在切芋頭。

他稱，店鋪開業兩年多，首次發生這情況，早上落貨後，一向會暫時將發泡膠箱放在店外，待加貨後就會清理好街道。他又指一向與食環署關係不錯，若有箱阻街，通常只會口頭警告，他們都會即刻清理好街道。