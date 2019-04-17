【警員拔槍】九龍灣可疑車逆線撼警車　警員拔槍制服無牌巴籍司機

本港於15小時內發生第二宗警員拔槍案！周三（17日）凌晨，一輛設有「自動車牌識別系統」的警車，於鑽石山龍翔道與一輛可疑私家車展開3公里「追逐戰」，途至九龍灣國際交易中心對開時，有人冒險逆線行駛，迎頭狂撼追至警車後翻側，一名高級警員擎槍制服巴基斯坦籍司機，他涉嫌「無牌駕駛」等六宗罪被捕；意外中私家車女乘客及兩名警員需要送院。

拔槍警員事後感胸痛不適（後座），需送院治理。（陳永武攝）。

● 可疑車車牌過期 與警展開追逐戰

事發於凌晨約零時32分，東九龍交通部執行及管制組人員，駕駛裝有「自動車牌識別系統」的警車巡邏期間，於鑽石山荷里活廣場對開龍翔道，偵測到一輛白色私家車的行車證過期，遂響號追截，詎料有人加速逃走避查，雙方追截至龍翔道近斧山道時，一度發生輕微碰撞。

● 逆線狂撼警車 向右翻側擱石壆

可疑私家車未有因此停下，反而繼續衝燈狂飆，途至九龍灣常悅道近國際交易中心對開時，更冒險逆線轉入宏照道，適時警車追至，兩車即時迎頭狂撼，可疑私家車掃毀路牌及燈柱後，繼而向右翻側，擱於花槽石壆上，泵把亦飛脫。

● 警員拔槍制服司機 揭無牌駕駛

意外後私家車上一名20歲女乘客被困，車上25歲巴基斯坦籍男司機，一度手持硬物扑窗，一名高級警員見狀為安全起見，立即拔槍警告，最終將他制服及拘捕，該司機涉嫌「無牌駕駛」、「瘋狂駕駛」、「沒有第三者保險下駕駛」、「擅自取去交通工具」、「行使虛假文書」及藏毒被捕；女乘客亦涉嫌「擅自取去交通工具」被捕。

意外中女乘客腰部輕傷，而兩名警員亦感胸痛不適，同被送往聯合醫院治理；被捕男司機則額頭受傷，拒絕送院。警方事後在私家車上，檢獲少量毒品、兩個假車牌及一個懷疑裝有易燃液體的罐，秀茂坪警區刑事調查隊已接手調查。

● 15小時兩宗 昨拔槍制服持刀女檔主

今次昨早至今晨是15小時內，第二宗警員拔槍案。昨日（16日）早上10時半，兩名警員往香港仔大道108號一間蔬菜店、協助食環署人員執法時，一度拔槍警告持刀的姓馬（42歲）女東主，最終她自行放低35厘米長的生果刀，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「阻礙公職人員執行職務」被捕。

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涉案巴基斯坦籍男司機額頭受輕傷被捕。（陳永武攝）