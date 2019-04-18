【少年警訊】「你唔屬呢度」帶走街邊做功課女孩　警長改變她一生

當差37年，經歷過無數大小案件，教葉Sir最難忘的，始終是在警民關係科工作的五個年頭，「警察唔一定要拉賊，最緊要幫到人」。當年他眼見年僅十歲的Hilton平台做功課，旁邊盡是不良分子，遂上前跟她說「你唔係屬於呢到嘅，跟我走！」一個簡單舉動，便賦予了Hilton生命另一種意義。 「係好失落好軟弱嘅時候扶持過你，可能就可以改變你一生。」來自第一代問題家庭的兒童Hilton，兒時每當父母爭執時便會到街上流連，微弱的燈光成為她唯一的依靠。一次與平台上的不良分子聚在一起，幸得葉Sir帶她進入少年警訊會所，自此在「避難所」內成長，讓驚慌失措的她得到另一個「家」。

葉Sir一個舉動，便改變了Hilton往後的人生。（陳蕾蕾攝）

葉Sir最難忘的仍是入職初期於警民關係科工作的五個年頭。（陳蕾蕾攝） 當差四十載破百案 難忘數分鐘交疊扭轉生命 「警察唔一定要拉賊，最緊要幫到人」葉Sir當差37年，守遍了港島所有環頭，破過數百宗盗竊、捉賊案，更曾被道友持刀追斬，惟教他一直沒有忘懷的，仍是入職初期於警民關係科工作的五個年頭。他憶述有天在平台位置，目賭數名不停說髒話男生圍集，一個臉上掛著圓框眼鏡、皮膚黝黑的女孩則在旁邊做功課邊傻笑，遂上前跟她說「你唔係屬於呢到既，跟我走！」把當時年僅十歲的Hilton帶進會所，免得她學壞，短短數分鐘交疊，卻扭轉了Hilton往後的人生。

「我屋企缺嘅野，咁啱呢到畀到我」 Hilton

初代問庭家庭兒童 父母爭執落街流連

八十年代中，香港的社工制度尚未完善，社工註冊制度未成立，問題家庭未被重視。作為第一代問題家庭兒童的Hilton，父母在十多歲便誕下長子，兩人經常因金錢問題爭執，兩個哥哥早已搬到寄宿學校居住，剩下她獨自面對家裡的情況。每逢提起家庭的傷痛，Hilton都不禁落下眼淚，父母每次爭執都取出利器打架，於是她偷偷把利刀藏在雪櫃裡，然後躲進黑漆漆的被窩裡獨自抽泣。「未上到去就聽到父母嗌交，往往調轉頭㩒返個電梯落樓下坐。」於是她終日流連在家樓下的平台，「邊到有盞燈就做功課」。

每次提到家庭的傷痛，Hilton都會落淚。（陳蕾蕾攝） 少訊會所成避難所 葉Sir猶如父親 「我屋企缺嘅野，咁啱呢到畀到我」，Hilton被帶進另一個「家」後，不用再追逐著平台那盞昏暗的小燈，尋找光明和依靠。Hilton憶述，每當經過會所也會自動進內，會所有「家嘅感覺」，以及被他們稱為「老豆」的葉Sir。葉Sir愛以「肥彤」稱呼Hilton，功課完成後，便和她玩康樂棋、打乒乓波，又給她數元買麵包吃，為將升中的她提供升學意見，笑言「好似我個女考試咁」。每當Hilton父母起爭執時，她便會找葉Sir傾訴，讓驚慌失措的她依賴「會所如果開門，可以提供一個避難所畀你」。

「係好失落好軟弱嘅時候扶持過你，可能就可以改變你一生。」 Hilton

葉Sir於平台外看見Hilton，便將她帶進少訊會所。（左為Hilton，右為葉Sir / 受訪者提供）

辭政府工成幼稚園社工 被扶持可改變一生

後來Hilton升上中學、兩人便鮮有再聯絡。對金錢概念十分重視的Hilton，自幼便勤力讀書，最後考入了香港大學的法律系，卻不幸患上血癌，病情反覆。幸運的是經治療後病情康復，Hilton進入了政府新聞處工作十年後，便辭職決定考社工牌，直言因童年經歷，促使她想成為社工幫助其他人。「係好失落好軟弱嘅時候扶持過你，可能就可以改變你一生。」她表示若破碎家庭的小朋友曾有扶持她的人出現，日後的人生便可不盡相同，所以至今仍然「好感激葉Sir」。

葉Sir和Hilton見面時，仍不住用兒時的別稱「肥彤」喚她，笑言「叫慣左！」兩人在旁邊的桌球室上打桌球，彷彿又回到兒時的「避難所」。現時Hilton正擔任幼稚園社工，並已育有一名十歲的女兒，波瀾不驚的雙眸背後曾有百種不安在動盪，泛出的淚光閃爍著更多的卻是感恩。