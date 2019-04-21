【假日瘋駕】22歲學神瘋狂駕駛衝路障　沙田撼中貨被捕

新界南總區交通部執行及管制組人員今日（21日）凌晨進行反酒駕行動，以配備自動車牌識別系統的警車巡邏期間，發現一輛私家車未按指示停下，及後兩車公路展開追逐，私家車意外撞欄杆後再撞向一輛中型貨車，警方到場後揭22歲司機僅得「學牌」。另外，警方於行動中截獲一輛毒品私家車，司機及乘客同被捕。 警方於反酒駕行動中，共截602車輛，共拘三司機涉嫌酒駕。

截602車拘三司機酒駕

新界南總區交通部執行及管制組人員，今日（21日）凌晨於新界南總區進行代號「QUICKCHASER」的打擊酒後駕駛行動，共截查602輛汽車，向司機進行酒精呼氣測試，一名24歲姓李本地男司機、一名45歲姓區本地男司機及一名31歲非華裔男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。被捕人士已獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。

22歲學神瘋駕與警追逐 毀欄杆再撞中貨 今早（21日）凌晨5時許，警方於青沙公路以配備自動車牌識別系統的警車巡邏期間，偵測一輛私家車形跡可疑及未有按照人員指示停車，逐展開追截。該輛經過尖山隧道时衝過出口位置的路障，其後沿沙田公路大埔段，至鄉事會路時，意外撞向一輛貨車，其後再失控撞向欄杆，再衝向對面線，貨車則橫亙路中央。兩輛車輛車頭受損，黑色私家車車頭嚴重凹陷，而路邊欄杆則被撞毀。 警方及後揭發22歲私家車司機僅得「學牌」，警方經進一步調查後，以涉嫌「瘋狂駕駛」，「沒有展示學牌駕駛」，「在非學習時段內駕駛」，「駕駛時沒有導師」，「駕駛時沒有有效行車證」及「學牌在快速公路上駕駛」拘捕該名22歲姓李本地男司機。而34歲姓周中型貨車男司機左腳輕傷，清醒送往威爾斯親王醫院治理。

私家車檢霹靂可卡因 司機乘客同被捕

另外，警方於荃灣路巡邏期間，再偵測到一輛私家車形跡可疑及未有按照人員指示停車，逐展開追截，該私家車未有停下並駛至青衣楓樹窩路才被人員截停。人員於車上檢獲約1克懷疑霹靂可卡因。警方經進一步調查後，該名23歲姓梁本地女司機涉嫌「危險駕駛」及「管有危險藥物」被捕，及以「管有危險藥物」拘捕一名18歲姓何男乘客。被捕人士已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

另外，凌晨2時42分，一輛私家車沿屯門公路往上水方向行駛，期間懷疑多次切線及高速行駛，警方於是展開追截，至上址將元朗公路近十八鄉交匯處截停。

