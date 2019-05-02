【黃埔劫案】兩南亞賊斬港男劫400萬　休班警餐廳職員合力擒賊　

警員起回400萬失款。（林振華攝）

警方檢獲兇刀。（林振華攝）

黃埔發生巨款劫案，兩賊劫去一名男子裝有4百萬現金的背囊，現場店舖職員及休班警見狀合力追截，終於近250米外制服其中一名賊人並檢回失款。

下午5時許，黃埔一名男子孭著裝有逾百萬現金的背囊，行經紅磡道與德安街交界時，被兩名賊人上前襲擊及搶走背囊，賊人中有人持刀，途人目擊事件報警，男事主右手受傷，被送院救治。多輛警車到場，警員正調查事件。據了解，賊人於逞兇後，有途經現場的休班警發現事件於是尾隨兩賊，後來有同僚到場增援，警員隨即約一名賊人制服，其間有市民協助追賊。

現場消息指，事主當時到找換店兌款，其後帶著背囊途經紅磡道近時尚坊時，被兩名南亞裔男子搶走背囊，兩南亞男其後沿時尚坊私家路逃跑近40米，進入黃埔錦桃苑，現場一間Pizza Hut薄餅店兩名職員見狀，跑出店舖追截兩賊，兩名目睹事件的休班警加入追截，兩賊由船景街逃至德民街，其中一人終被制服，另一人逃離現場。事主所有失款已尋回。

+ 2

當場拘20歲印裔男 一南亞男在逃

九龍城警區總督察（刑事）呂思灝指，於今午5時15分，53歲男事主於德民街一間找換店提出400萬港幣現金後，途經紅磡道附近時，2名男子從後持刀搶劫，事主裝有巨款的背囊被搶去，其間右手擦傷，左腿亦被賊人用刀割傷。兩名賊人逃去時，3名熱心途人及一名休班警長合力追截兩賊，終於德安街將其中一名男賊截停制服，並檢回全部現金及一把刀，另一賊人則逃去無蹤。被捕20歲印裔男賊持行街紙，來港3年，警方正追緝在逃年約20至30歲南亞裔男賊，犯案時戴鴨舌帽及留鬚，身穿黑灰色長T恤，深色長褲及藍色波鞋，呂指暫時未見兩人有三合會背景，不排除集團式犯案。

3市民見義勇為窮追 休班沙展教官擒賊

據悉案中制服賊人的休班警員為學堂沙展教官，呂思灝指該名警員為一名警長，另外3名熱心市民則是於附近工作的職員，當時見兩賊離開時後方有人大叫「搶嘢」於是追出，追賊路程達數百米，更不知賊人會否持有武器，呂思灝稱3名市民的行為英勇、見義勇為，警方非常感激。而案中傷者現時留院觀察情況穩定。案件現由九龍城警區重案組第2隊跟進調查，呼籲市民如有案件消息可致電39917981向警方提供。