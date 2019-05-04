【反黑】新義安進擊新界北　放LED燈敲詐小販　向女店員索清潔費

黑幫「新義安」自年初在新界北有活躍趨勢並擴展違法活動，經營無牌酒吧、賣淫場所、賭博場所，勒索商舖及小販，收取3千至萬元保護費，並襲斷大型建築地盤外的飯盒生意，每月獲取超過50萬元收益。警方新界北總區刑事部就此自年初進行代號「戰歌」的打擊三合會行動，派出十多名探員喬裝成不同角色滲入違法行動收集證據，至昨日收網，拘捕76人，年齡介乎15至68歲，全部被扣查，其中15歲青年為一名輟學生，涉嫌勒索及刑事毀壞。警方相信行動有效打擊該黑幫違法活動及收入來源。

屯門區經營黃賭酒

警方發現屯門區內一個三合會團伙積極擴充勢力，經營非法活動從中獲益，包括經營無牌酒吧、經營賣淫場所及賭博場所。該團伙覺性極高，共招待熟客或經熟客介紹人士，警方一個多月前派出多名探員矯裝成顧客，滲入場所搜證，直至昨晚採取拘捕行動，搗破四個賣淫場所、一個賭博場所，及一間無牌酒吧，拘捕63名中國籍人士，包括22男41女，介乎21至48歲，並在部分酒客身上檢獲少量大麻。

麻雀館附近開賭派利市吸客

新界北總區反三合會行動組第二隊高級督察黃志騰表示，相關賣淫場所以足浴店作掩飾，為顧客提供性服務，包括手淫及性行為，每次收取300至600元；黑幫又在持牌麻雀館附近的唐樓經營賭博場所，待麻雀收舖後，吸納賭客前往其場所賭博，並向賭客派發20至200元的利市作招徠。至於經營無牌酒牌方面，則選址隱瞞的工廠大廈，圖避過警方的視線。

警方搗破一個賭博場所。（陳浩然攝）

警方拘捕31男45女。（警方提供）

苛索小販3至5千元保護費 趁商舖女性單獨看舖收清潔費

新界北總區重案組第一隊曹世樑高級督察，黑幫在屯門勒索小販商戶，每月內小販收取3000至5000元保護費，並向己邀費的小販派發同一型號的LED燈作識別，估計每月圖利逾6萬元。此外，黑幫亦針對商舖女性或年青人單獨看舖時進行勒索，在他們不知不措的情況下，以「行規」或「清潔費」名義要求邀交5000至1萬元保護費，拒絕時派輟青少年到舖內破壞搗亂，部分商戶交錢後卻遭重覆勒索，金額更以倍數上升。

曹世樑表示，由於小販比較隱性，往往受到勒索時，甚少報警求助，警方在執法及舉證都有一定困難，因此重案組在今年三月至五月喬裝展開執法行動，成功拘捕5人，介乎18至38歲，涉勒索及刑事毀壞，行動繼續調查中，不排除有更多人被捕。

+ 3 + 2

警方於是次「戰歌」行動中，合共拘捕31男45女，涉嫌經營賣淫場所、經營無牌按摩院、違反逗留條件、經營賭博場所、無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、在無領取牌照的地方飲酒、藏毒、勒索、刑事毀壞、串謀刑事恐嚇、外出時藏有盜竊工具、干預汽車及無牌販賣等，並檢獲一批證物，包括按摩床、電動麻雀枱、麻雀、啤酒、小量大麻、衛星定位追蹤器、兩輛私家車、飯盒、飲品及一批現金。