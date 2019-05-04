【密劫麥麥送】麥記外賣員旺角送餐遭騙財　反抗被打至「豬頭」

麥麥送外賣員屢遇騙，反抗慘被打到變豬頭！西九龍區有多名麥當勞外賣員送餐上門時被騙財，甚至有外賣員被拳打，慘被打至臉傷送院。警方初步接獲兩宗案件，旺角警區刑事調查隊已展開調查，暫無人被捕。

其中兩案同樣發生於大角咀塘尾道51號麥當勞分店。5月2日晚上7時許，餐廳接獲客人訂單，註明付500元找贖，42歲男職員負責送餐至新填地街一單位。職員抵達後嘗試聯絡訂單客人，惟對方否認有叫餐。此時，一名可疑男子現身，自稱是落單者，疑聲稱身上沒現金，要求外賣員先交出400多元的找贖費，稍後會付上500元，外賣員不虞有詐，依言照辦，詎料對方挾款消失。外賣員及後懷疑受騙，返回店舖後報警。案件列作以欺騙手段取得財產，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫無人被捕。疑人為一名年約30歲中國籍男子，身高約1.6米，案發時身穿白色T恤。

麥記外賣員旺角送餐遭騙財。（王譯揚攝）

另一宗案件於昨日（3日）下午發生，塘尾道51號麥當勞分店再接獲一宗外賣訂單，註明要1000元找續，餐廳聯絡服務中心了解後，得悉客人取消訂單。至30分鐘後，客人重新下訂單，並要求以500元找續。姓黃25歲男職員接單後，前往上海街一大廈單位送餐，按單位門鈴卻無人應門，遂致電客人，客人在電話中要求職員稍等，其後一名男子步出升降機，聲稱叫了外賣，疑企圖以同類手法騙走找續費用。職員拒絕，並要求收取款項，對方突發難，揮拳向職員施襲後逃去。

男職員負傷返回分店求助，並在下午3時許報警。警方接手調查，將案件列作襲擊導致他人身體受傷處理，正追緝一名涉案男子。遇襲受傷的職員疑臉部傷痕纍纍，由救護車送往廣華醫院治理。

據了解，事件引起外賣及速遞業界的恐慌，有速遞公司因應事件，今日立即就外賣時大額找續的新安排發出操作指引。香港麥當勞回應事件指，香港麥當勞對受傷員工非常關心，並致以慰問。 由於事件已交由警方處理，香港麥當勞不便評論，會全力配合相關調查。