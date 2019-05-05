【內褲藏毒】螞蟻搬家港澳跨境販毒　海關拘12人包括17歲學生

香港海關加強打擊港澳跨境販毒活動，於3月18日至昨日（5月5日）合共破獲11宗往來兩地的販毒案件，檢獲約1.5公斤各類懷疑毒品，估計市值約134萬元，並拘捕12人，年齡介乎17至39歲，當中包括一名17歲學生。

11宗販毒案件中，1宗為港澳碼頭入境案件，9宗為港澳碼頭出境案件，1宗為中國客運碼頭的入境案件，檢獲的懷疑毒品包括海洛英、可卡因、搖頭丸、冰毒及大麻花，分别藏於被捕人士的衣物、鞋及隨身行李內。

上月28日在港澳碼頭入境通道，海關偵破一宗1.3公斤懷疑海洛英案件，估計市值約118萬元，其餘案件均涉及少量懷疑毒品，並已分拆成小包，方便分銷，海關相信被捕人士企圖以螞蟻搬家方式，於不同時段進行販運。

海關發言人強調，海關於各出入境管制站出境及入境通道均嚴厲執法，提醒市民，尤其青少年，切勿心存僥倖，以為只收藏少量毒品便容易避過偵查，亦不要貪圖金錢利益而參與販毒活動。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪會留有案底，對升學及其他方面均影響深遠，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

被捕人士在內褲內藏懷疑可卡因。（海關圖片）