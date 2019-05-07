【元朗腐屍】失蹤十日　婚紗橋守護者「南生圍佬」山墳自縊亡

今日（7日）中午12時許，元朗山貝洪田村發現腐屍，事發時有工人於上址鋸樹時，於山墳對開發現一名中年男子於山邊以繩上吊，於是報警。救援人員接報到場，將男事主的屍體移上地面，初步檢驗發現屍體已腐爛，相信倒斃上址一段時間。

警員經初步調查，相信案件沒有可疑，警方新界失蹤人口組探員亦到場調查。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

死者為55歲的失蹤人士方兆基，其家人於4月29日向警方報案，指方兆基於4月27日晚上在天恩路一商場最後露面後便告失蹤。

救搜人員接報到場，將男事主的屍體移上地面，初步檢驗發現屍體已腐爛。（鄧詠中攝）

方兆基自稱「南生圍佬」，洋名Ringo，遊人前往南生圍會見到一塊寫有「婚紗橋」三字的牌匾，Ringo是有份題字的。翻查Ringo的社交網站，他於去年12月30日更邀請大眾前往參加南生圍，一起見證立下新「婚紗橋」牌匾的儀式。事實上，最早的「婚紗橋」牌匾是金字紅底設計，引來大批網民的批評，覺得設計與木橋「完全唔襯」。Ringo與在橫水渡撐船的根叔於是重新設計牌匾，並於去年尾換上新的牌匾。

南生圍的婚紗橋是根叔於20多年前建造的，多年來經過多次維修，前年第四代婚紗橋被颱風天鴿摧毀，Ringo不捨橋毀壞，於是重新將橋維修好。

方兆基家人於上月29日報警，指方失蹤多日。（警方提供圖片）

方兆基的個人社交網站上有去年立「婚紗橋」牌匾儀式當日的照片。（網上圖片）

金字紅底設計的牌匾曾引來網民批評。（資料圖片／梁銘康攝）

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