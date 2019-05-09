【中環催淚彈】目擊者首次感受威力：個鼻好辛苦，陣味好啃！

EOD拆彈專家到場檢查及帶走催淚彈。(林振華攝)

警方衝鋒車懷疑在中環干諾道中街頭，無故跌出催淚彈，被後至的Benz私家車撞毀，爆出陣陣異味濃煙。警方迅即封鎖現場，同時消防員亦接報到場，按照洩漏氣體程序戒備及處理。

由於涉及武器，警方爆炸品處理課(EOD)亦隨即出動，趕至處理，據知拆彈專家檢查後，認為該催淚彈情況已穩定，故於5月8日(星期三)深夜11時許，將其檢走調查。現場消息稱，涉及跌裝備的衝鋒車，為港島衝鋒隊car 6。

一名事發時身處干諾道中大會堂對開行人路的目擊者稱，首次感受到催淚彈威力：「只係些少爆，但個鼻好辛苦！」他向《香港01》表示，晚上9時許在大會堂看畢戲劇後，發現一輛私家車停在干諾道中路中央，地上有3、4個不明物體，同時嗅到刺鼻氣味：「陣味好啃！」

他形容，現場有數名警員，均大為緊張，拉起封鎖線，多輛警車及消防車隨後趕至。由於現場氣味刺鼻，他即時猜測為催淚彈，亦聽到其他途人稱，有警車跌出催淚彈，並遭私家車輾爆。他形容事件「好意想不到」，幸現場途人不多，警方處理迅速。由於催淚煙令他鼻感敏發作，所以駐足一分鐘後，便匆匆離開。

至於涉事的Benz房車，據知事發時正由一名女司機駕駛，疑因爆出刺鼻濃煙，嚇到棄車而逃。根據資料顯示，該車由一名姓韋女車主登記，她報住港島薄扶林道一屋苑。就現場所見，兩名女士隨段返回現場了解情況，隨後被重案組探員帶走。消息稱，其中一人任職律師。拖車隨後將涉事私家車拖往扣車中心助查。