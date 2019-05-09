【連環爆竊】太和邨「醫生街」兩診所遭爆竊　邨內貼踩線提醒告示

太和邨安和樓今早（7日）發生連環爆竊案！安和樓三樓俗稱「醫生街」位置，診所疑被賊人撬窗進入，其中一間診所損失過萬元財物。記者到場視察，發現邨內大廈貼上「踩線」警告，當區區議員指，近數月曾接獲十多宗街坊投訴，指家門外被畫上「踩線」記號，又指肇事「醫生街」人煙罕至，相信令賊人有機可乘。

兩診所被爆失萬元財物 屋邨貼踩線提醒

今早(9日)7時48分，大埔太和邨安和樓發生連環爆竊，上址三樓兩間相近的診所職員，今早發現被爆竊，其中一間診所窗戶疑被撬過，損失萬多元電腦以及萬多元現金。警方接報後到場處理，

記者到場視察，發現屋邨鐵閘門口貼有「踩線」提示，指因發現多宗踩線個案，需住戶自行按密碼進入。翻查資料，曾有居民在社交平台上指新年前後太和邨曾出現賊人踩線爆竊，保安因此不再主動開門。

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街坊投訴疑被踩線 肇事「醫生街」人煙罕至

當區區議員周炫瑋表示，近數月曾接獲十多宗街坊投訴，指家門外鐵閘被畫上記號，新年前後個案猶為多，但至今暫未接獲確實入屋爆竊案，但已要求保安加強巡邏。他表示是此出事位置有多間診所，俗稱「醫生街」，相信因該處較少人經過，該處又未有閉路電視，因此讓賊人有機可乘，又指將會與商場方面檢討加強保安措施。