眼傷外判工人被炒　揭公司疑零防護拆石棉喉　工權會：草菅人命！

水務署一名外判工人聲稱，本月初清拆喉管時異物入眼，傷勢越趨嚴重，視野糢糊，需看專科醫生，其後突遭外判商扣減7日血汗錢離職，安全主任在追問下指，喉管為石棉喉，外判工向勞工處及工業傷亡權益會求助。由於吸入石棉可致癌，工權會質疑外判商未按勞工處工作守則，進行石棉工程時進行圍封，並為工人提供防護裝備，並可能「偷雞」，未有安排石棉承辦商處理石棉，工人及市民均可能吸入，直斥做法「草菅人命」。

外判工葉瑞良指眼部受傷，其後突然被公司扣糧要求離職。（陳浩然攝）

水務署工程拆去水喉 六旬外判工「飛沙入眼」

60餘歲工人葉瑞良憶述，上周四（2日）被安排至火炭坳背灣街金豪工業大廈二座對開水務署工地工作，使用機器將一條石屎舊去水喉拆除，其間有異物入眼，他以為「飛沙入眼」，遂以水沖洗並買眼藥水，因眼部不適無出席晚上臨時會議。

突遭扣7日糧「解僱」 眼傷「矇查查」

翌日同事着他「自動消失」，後來上司改口，他遂繼續工作。其間葉再次有異物入眼，情況更趨嚴重，決定上周六請假。及至本周一（6日）他再與公司商討，公司曾提出調職安排，他未有回覆。及至周二出糧「打簿」，他發現4月薪酬遭扣減約數千元，公司指，他曠工離職扣減7日糧。葉認為自己請病假，自周一計算亦不足三日曠工條件。同時，葉眼部不適更見嚴重，無法張開並視野「矇查查」，昨日至專科求診。

外判工指，與安全主任通話時，對方稱喉管為石棉喉。（陳浩然攝）

外判工：公司曾指為石棉喉 改口又指「有毒」

葉表示，今日經多番聯絡下，與一名安全主任通電話，對方稱該喉管為石棉喉，不可以鑿開。無措之下，葉向勞工處及工業傷亡權益會求助。葉在社工的陪同下，再與公司人員再通電話，對方改口稱「唔知係咪石棉」，但又指該喉「有毒，係你自己去揼」，公司得知他向勞工處備案，曾提出補回7日薪金，繼續工作，或提供300元醫藥費着他離職，要求他向勞工處銷案。

公司無提供眼罩口罩等 外判工：唔知石棉入眼咁傷害性

「口罩、眼罩乜都冇畀我哋，（上周四）落大雨都叫我哋落去做，水鞋、雨褸都冇，個個都淋到濕晒，係咪想人死，你扣我錢，仲唔睬我！」他聲稱，工程期間，工人均未有防護裝備，其中僅一天曾有圍封，其餘日子掘出的懷疑石棉喉管與泥頭混在一起，由公司的泥頭車直接運走，並無入袋封存，首兩日共運走8車泥頭。他根本不知道喉管為石棉喉，皮膚觸碰未感到不適，想不到眼部問題嚴重，「點知咁危險，我話我唔舒服，畀我休息多幾日，我都唔知入眼咁傷害性，我依家先知（石棉）係飄出嚟！」

外判工：公司應保護工人安全

他不滿公司指他自己鑿石棉喉的說法，「你唔叫我做嘢，我點會落去做嘢，我受份工幾百蚊一日，我畀條命你，一個月開唔夠，仲要畀你扣幾千銀！」葉表示，他3月底入職涉事建築公司做散工，日薪750元，無端被扣減數千血汗錢，看專科亦花費過千元。他認為，公司知道喉管有毒，應保護工人安全，「公司係咪要花啲人力去做護好啲人的身體！」他更說：「我死冇所謂，我幾廿歲，仲有好多後生咁多人！」

工權會：外判商草菅人命 環保署應即時介入調查

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，涉事外判商安全主任一度向事主稱喉管為石棉喉，但工程時並無圍封現場，工人亦無口罩、防護裝備，更非合資格的石棉承辦商進行清拆及將石棉運送至指定地方棄置，過程中，工人可能已直接吸入石棉，運送過程中亦可能隨處飛揚被市民及入，做法「草菅人命！」她質疑外判商是否曾按工作守則於工程前28天，向環保署提出申請，她要求環保署即時介入檢驗該喉管是否含石棉物料，是被證實應作出檢控。

80年代廣泛應用石棉 舊樓建築常見

石棉是多種天然纖維礦物之總稱，包括礦物，即鐵石棉、青石棉、溫石棉、纖維狀的陽起石、纖維狀的直閃石及纖維狀的透閃石，以及包含這些礦物的物質。由於石棉具特強的抗拉強度、耐熱性和對化學品抗腐蝕性，因此在八十年代中期以前曾被廣泛應用在摩擦、防火、隔熱及建築物料，最常見於舊式樓宇內的籠架、簷篷或天台搭建物。

世界指石棉可致癌 港2014全面禁止

世界衞生組織指出，接觸石棉可導致癌症，如肺癌和間皮瘤（一種胸腔和腹腔内壁上的罕見癌症）。接觸石棉也可引起其它疾病，如石棉沉着病（肺纖維化）、胸膜斑、胸膜增厚和胸腔積水。因此，香港於2014年全面禁止所有種類石棉的進口、轉運、供應和使用。

根據《工廠及工業經營(石棉)規例》（第59AD章），拆除及棄置石棉工作除外，本港已禁止在工業經營內進行任何種類的石棉工作，以保障從事石棉相關工作的工人的健康。根據勞工處《石棉工作的安全與健康》工作守則，東主在進行石棉相關工作前，須由合資格人士對工人暴露於石棉塵埃的情況作出評估，並訂立預防或減低暴露程序的適當控制措施，包括呼吸防護設備和任何其他個人防護設備的選擇、提供和使用等。