旺角住宅遭爆竊失14萬元財物　警拘疑犯起獲匯豐伍圓鈔票

警方起獲贓物包括匯豐銀行伍圓紙幣。(賴南秋攝)

前日(5月8日)下午4時左右，警方接獲報案指，旺角渡船街一個住宅單位，疑遭到爆竊。警方到場調查，發現該單位大門有被撬痕跡，經初步點算損失約14萬元財物，包括首飾、現金等，據知上址為一家四口居住，亦有老人家。

旺角警區刑事情報組人員接手跟進，經調查及翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定疑犯身份。探員於昨日下午約5時，在油麻地上海街街頭，趁疑人出現時將其截查，並於身上起獲部份懷疑贓物。旺角刑事調查隊接手跟進此案，並於昨日深夜11時許，將疑犯押返屯門龍門居住處搜查，再檢獲部份懷疑贓物，包括一些「香港上海匯豐銀行伍圓紙幣」舊鈔。

警方表示，警方於5月8日下午約4時接獲報案，指位於旺角渡船街319號一個住宅單位懷疑被人爆竊。經點算，財物損失合共約值14萬元，包括約12萬元金器及約值2萬元的港幣與人民幣現金。旺角警區情報組接手調查案件。經深入調查後，昨日下午在油麻地拘捕一名40歲姓王本地男子，涉嫌「爆竊」。警方在該名被捕男子身上檢獲約9,000元現金，懷疑屬案中失物。該名被捕男子現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。