【多圖‧反恐演習】「恐怖分子」放「炸彈」　遭機場特警「擊斃」

消防出動救護車特別支援隊救治傷者。(賴南秋攝)

凌晨2時許，香港國際機場客運大樓七樓離境大堂，突然傳出槍聲，近B及C行櫃位被警方圍封。

多名在場記者將相機及攝影機舉過屏風，瞥見一名男子手持衝鋒槍，向在場人士亂射；多名機場特警(ASU)亦不甘示弱，舉起MP5衝鋒槍向槍手還擊，部份警員則揀選有利位置如牆角及告示牌後方，以躲避子彈之餘，亦能繼續進行射擊，及最終將其擊斃，及將其餘「恐怖分子」擊傷；然而過程中亦有警員受傷。

與此同時，警方又在客運大樓內發現寫有「同胞勿近」的可疑物品，及一個懷疑手榴彈，大批警員封鎖上述位置。由於事件涉及大量「傷者」，消防處派出多名救護員及消防員，當中包括救護特別支援隊(SSU)人員，到達現場進行分流、初步檢查等，其中將受「重傷」機場特警分流至第一優先(紅色)，進行現場處理傷勢後立即送院；而一名懷疑是「恐怖分子」男子，則被掛上寫有「死亡」(黑色)的分流牌。

當然，上述事件僅為機場管理局與警務處及消防處的反恐演習。今次在機場的演習有別於過往，今次警方使用訓練用的空包彈，「槍戰」期間會發出真實的槍聲，以及槍口會有火花等。而以往機場反恐演習時，警方曾試過用口模擬「呯呯呯」的聲音，以防槍聲嚇倒旅客。