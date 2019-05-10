【塌樹傷人】途人目擊倒塌一刻　血染樹幹　管理公司：無可奉告

紅磡福至路昨（10日）午發生塌樹傷人事件，一名47歲姓區的女途人途經上址時，被一棵高約20米的鳳凰木壓傷，送院後情況嚴重。涉事的紅磡灣中心管理公司今（10）日回應事件，表示無可奉告，早上管理公司與樹木辦人員會面，現場有相關人員檢視倒塌的鳳凰木及檢走泥士樣本。有目擊者重返現場，憶述意外經過，指大樹倒地後裂成碎塊，女子被壓於樹幹下，清醒但動彈不得。而涉事路段為私人路段，由大業主管理，山竹過後，即使已移除邨內部分大樹，若屋邨管理委員會或居民想移除有潛在危險的大樹，也必須由業主同意。

途人目擊糜爛樹幹壓人：好愕然

目擊者黃先生憶述，事發時，他路經福至街，看見女傷者倒臥血泊之中，雖然清醒，但被樹幹壓住身軀，無法動彈，大批警員及消防員到場施救，當時她身旁有幾名友人陪伴，幸無受傷。他又指，對事件感到愕然，事後詢問管理員，管理員指事發時高20米的鳳凰木倒地，發出巨響，鳳凰木墮地後裂成碎塊，連根拔起，原本用以固定的石屎（水泥）圈亦裂開，令行人道一地碎泥石。女事主在酒樓對出位置被壓傷，黃先生認為昨日天氣頗佳，風勢不算大，想不到竟會吹倒大樹。

黃先生憶述目擊事件時感到愕然。（邵沛琳攝）

業主需檢驗私人地段內樹木 政府毋須負責

黃先生又指，由於紅磡福至路為私人地段，路上的樹木全數由業主的管理公司負責護養。而邨內的業主立案法團及屋邨管理委員會亦曾在颱風後移除樹木，以保居民安全。

樹木辦職員今日亦回到現場了解事件，與管理處人員會面。翻查資料，由於涉事地段為私人土地，政府並不會主動檢驗地段內的樹木，但會提醒業主根據《樹木管理手冊》參考護理樹木的方法。業主可根據《建築物管理條例》內的《大廈管理及維修工作守則》，定期為樹木進行風險評估，適時採取緩減措施和在聘請合資格的樹藝師提供協助。這些樹木亦不是由政府部門負責管理，政府無權規定物業管理公司或樹木擁有人。如地政總署收到投訴，有權根據地契條款發信要求管理者跟進危險樹木。