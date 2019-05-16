【劏開城巴】紅隧三車撞11人傷　巴士車頭損毀　中港車司機醉駕　

周四（16日）凌晨4時許，紅磡香港海底隧道管道內，於實施單管雙程行車時，一輛中港牌私家車失控撞前，釀成三車相撞及11人受傷。50歲姓陸中港牌私家車男司機，酒精呼氣測試達55度，他涉酒後駕駛被捕。現場可見，捱撞的巴士嚴重損毀，車頭擋風玻璃破裂，車頭的鐵架更撞至變形。

涉事城巴在管道內待拖走。(圖片來源：whatsapp群組轉發)

私家車失控越線 釀三車撞11人受傷

今日（16日）凌晨四時許，一輛掛有中港牌的賓利（Bentley）私家車沿隧道往香港方向行駛，尾隨一輛的士。涉事城巴N11線通宵巴士，正往九龍方向行駛，期間對頭線的私家車，突然駛越對面行車線，城巴司機見狀立即煞車，惟私家車已硬撼巴士，巴士餘勢不減，再撞向的士才停下，引致巴士車頭嚴重損毀。

三車男司機均受傷 連同八乘客送院

事件造成11人受傷，包括七名巴士乘客，他們為四男三女，年齡介乎23歲至46歲，以及一名32歲的士男乘客。另外，中港牌私家車的50歲姓陸司機耳及手受傷，而六旬的巴士及的士司機則頭及手受傷。傷者由多輛救護車送院治理。警員接報到場，姓陸私家車男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。

中港車男司機 涉嫌酒駕被捕

消息稱，該輛私家車為賓利(Bentley)品牌，掛有中港牌，事發時，車內有一名男司機載同一名男乘客。涉事的51歲姓陸(拼音：LU)私家車司機，據報「吹爆波」，酒精呼氣測試達55度，涉嫌「醉酒駕駛」被扣查。由於他亦有受傷，故獲送院治理，據知或要進行驗血以確定酒精濃度。

巴士嚴重損毀 車頭鐵架撞至變形

現場可見，肇事的中港牌私家車撞至嚴重損毀，車頭擋風玻璃破裂，司機位置的安全袋彈出。警方事後在該私家車內，找到姓陸男子的相關身份證明文件，包括中國內地身份證及港澳通行證等。至於捱撞的巴士，則車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃及鐵架撞至變形，下層位置一片凌亂。而尾隨私家車的的士，則車頭撞至毀爛。

據車輛登記資料顯示，肇事的中港牌賓利（Bentley）私家車於去年出廠，售價約311萬元。登記車主為一名姓陸男子。

城巴：車長立即急煞巴士

城巴發言人回覆指，事發時一輛城巴N11向機場方向行駛，至紅磡海底隧道實施「單管雙程」行車期間，對面行車線一輛私家車撞向巴士。車長立即急煞巴士，但私家車仍撞到巴士，巴士再撞向一輛的士。事件造成11人受傷，巴士車長立即報警及通知公司，城巴指會配合警方調查，而涉事巴士已拖回城巴車廠。該巴士車齡約兩年，並於5月9日通過檢驗。

+ 4 + 3 + 2

本港隧道單管雙程行車的車禍：

2016年1月7日：紅磡海底隧道實施單管雙程行車時，一輛Mini cooper私家車失控越綫，撞向對面線的的士，兩車車頭損毀。至於兩名司機受輕傷送院。

2014年11月11日：一輛運菜中貨駛至荃灣大欖隧道，令收掣不及撞向前方一輛貨櫃車，遂釀車成三相撞。中貨司機下半身被夾着被困，但火勢猛烈，他證當場死亡。

2009年4月22日：紅磡海底隧道實施單管雙程行車時，一輛掛有P牌的電單車，失控直撼迎的客貨車，26歲鐵騎士送院不治。

2002年1月30日：大老山隧道沙田出入口，一輛載有四人的改裝私家車，於單管雙程行車的管道失控，再猛撞一輛重型貨車，慘釀私家車四人兩死兩傷。