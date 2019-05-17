【老人院命案】院舍剛續牌　院友憶兩老拖鞋大戰　89歲疑兇為惡霸

秀茂坪順天邨老人院誤殺案，涉事院舍續牌僅半個月，不幸爆出血案。據目擊者形容，疑兇為「惡婆」，當時起飛腳、又以拖鞋襲擊死者。事件中一名85歲姓張老婦死亡，89歲姓駱女院友被捕。據了解疑兇入住老人院一年多，死者約在兩個月前入住，事發時兩人拿著拖鞋互打，駱用腳把張踢跌。

目擊者形容被捕人為「惡婆」。（陳諾希攝）

老人院院友異口同聲形容被捕人是坐輪椅的「惡婆」，目撃者指二人當時在大廳打架，被捕人「一腳（踢），好似攞個鞋底打落佢度（頭部）囉」。院友指死者身型「細粒（瘦小）」，但不知打架原因。另有院友指，被捕人在老人院住了一年以上，見人就鬧 ，會以拖鞋打別人的面。老人院有三款房型，分別為一人、二人和八人，據老人院其他院友所講，「惡婆」與一名新來的院友打架。

據了解，89歲姓駱的疑兇，在該老人院入住了一年多，平日常跟院友吵架。死者約在兩個月前，入住該老人院。事發於昨午四時許，當時兩人吵架，互推及拿著拖鞋互打，駱婆婆用腳把張踢跌，職員將兩人分開。約半小時後，張感到不適，其後昏迷，送院後不治。