【殘酷虐狗】被捕男領養鴿子後失聯　前主人：如知當初一定唔畀佢

屯門發生殘酷虐狗案，一隻兩歲唐狗女被殘忍剪去雙耳及插盲左眼，身體多處創傷，警方拘捕一名32歲男文員，涉嫌於網上領養唐狗後施以虐待。事件曝光後再揭發疑犯曾領養鴿子及白兔，有前主人指虐狗男曾接觸她們接收鴿子，稱男子當時表現正常而且自稱有收養不同寵物，惟於接收鴿子後男子近月稱「心情唔好」失聯，前主人擔心不已，稱「如果知（男子行為）當初一定唔會畀佢」。

屯門一隻2歲唐狗女日前被人殘忍剪去雙耳及插盲左眼。（毛孩守護者圖片）

警方拘捕一名32歲男子涉嫌虐待動物。（資料圖片／林振華攝）

曾於寵物網站欲領養貴婦狗、倉鼠

屯門發生殘酷虐狗案，一隻兩歲唐狗女被殘忍剪去雙耳及插盲左眼，身體多處創傷，警方經調查後昨日（16日）拘捕一名32歲男文員，涉嫌於網上領養唐狗後施以虐待。據悉，疑犯過去亦曾領養鴿子及一隻小白兔，有鴿子被發現受傷。記者於網上翻查寵物網站紀錄，發現疑犯於今年2月開辦帳戶，多次在領養寵物貼文下留言：「還有嗎？」，他欲領養啡色貴婦狗、倉鼠（熊仔鼠和荷蘭豬），並透露有飼養倉鼠經驗。

接收鴿子後稱「心情唔好」失聯

有前主人透露，該名虐狗男今年亦曾先後於Facebook雀鳥群組，接觸她們接收兩隻鴿子，當時她們亦抱有懷疑，曾了解虐狗男背景及與他對話，對方表現正常，溝通近半個月，稱當時對方對答「make sense（合情合理）」，言談間更透露曾自己曾養倉鼠、兔子、貓等等，「瓣瓣都有領養」，令人放下戒心。及後當他領走鴿子後，亦曾向前主人提供雀鳥照片及近況兩次，惟上月男子開始表示「心情唔好」、「媽咪入咗醫院」，其後失聯，開始很少回覆。前主人指知悉虐狗事件後感擔心，「如果知（男子行為）當初一定唔會畀佢」。

狗女多處新傷舊痕 疑犯否認虐待動物

涉事兩歲唐狗女「細細粒」於本月12日被發現於屯門鳳地公園，被人殘忍剪去雙耳及插盲左眼，身體多處創傷，警方經調查後拘捕一名32歲男文員，涉嫌3個月前於網上領養唐狗女後施以虐待。據了解，疑犯沒有犯罪紀錄，他否認虐待動物，惟獸醫檢查狗隻傷勢後，發現其身上有多個疤痕及已結痂的傷口，估計可能被人長期虐待。