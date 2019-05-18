【O記冚賭】學生沉賭海　18歲兌分仔、15歲賭徒　O記掃場拘135人

由有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）統籌、代號「博勇」的全港打擊非法賭搏活動，針對以遊戲機兌分的非法賭博活動。O記今年3月首次採取行動，昨（17日）亦一連兩日採取行動，合共突擊搜查12間持牌遊戲機中心及51個樓上賭檔，拘捕135人，包括兌分仔、機舖職員及賭客，當中包括一名做兌分仔的18歲學生，以及兩名經常流連非法賭場、沉淪賭博的15歲學生。

警方檢獲數簿。(王譯揚攝)

警方調查發現，全港多間遊戲機中心暗中有「兌分仔」賣積分予客人，或將遊戲積分兌換成現金，從中取利，變相經營非法賭場。有部分機舖在發牌條件容許的時間以外，開放予熟客繼續打機。警方相信，有遊戲機中心持牌人及相關職員默許賭博行動在中心內進行，由於利潤可觀，亦有機舖職員充當兌分仔。根據以上運作模式，警方相信兌分的利潤會分拆予機舖的幕後老闆，以換取在機舖內進行兌分生意的經營權。兌分經營手法有蔓延跡象，不法之徒以短租形式，租用唐樓、商廈、工廈開非法賭檔，大部分由黑幫經營。

黑社會開暗場 24小時運作招待熟客

警方發現，有黑社會團伙除了在持牌機舖兌分外，甚至在全港人口流動多的地點，密集式經營遊戲機兌分樓上非法賭檔，俗稱「打魚場」或「暗場」。他們以本少利多方法經營，租用約500至1000呎的單位，24小時運作，一般只招待熟客，場外內皆設有閉路電視，以監測場內運作及確認客人身分，確認其身分後，方會批准進場。場內有負責人管理，他們亦會以較低酬勞聘請持行街紙的南亞裔人士或持雙程證人士做兌分及兜售毒品。客人在場內向負責人購買遊戲點數玩遊戲機，贏得的分數以九折兌換現金。大部分的遊戲機玩法雷同，射中目標會贏得積分，再以積分兌換現金，從而達到賭博效果。

免費毒品引賭客入局 沉賭毒海借貴利

黑社會除了在兌分過程中，會抽取百分之10至20的佣金作為利潤外，更會從中招攬熟客去自己開設的樓上非法賭檔，並出售毒品或放高利貸等非法活動。他們最初向賭客免費提供毒品，例如大麻、冰毒、可卡因等，以吸引賭客上門玩，令他們染上毒癮，兌分仔之後會收取毒品費用。

不少機舖及暗場會將釣魚遊戲機難度調高，賭客由一開始輕易贏錢，慢慢沉淪賭海，後來輸錢收場，無法贏得任何積分兌回現金，有賭客每日輸數千元至一萬元。當他們要大量金錢購買毒品及積分，便向兌分仔借高利貸。當有債務在手，黑社會人士可輕易操控賭客從事非法活動。

兌分仔每日身懷巨款，有數萬元至十多萬元不等，他們下班後會將營利及積分卡交還集團成員。而其每日酬金約700至1200元不等。樓上賭檔每日營利數千元至數萬元，而遊戲機中心可能每日有逾十萬元利潤。由於兌分活動利潤高，易涉及利益衝突，最終衍生暴力案件。

警方共檢獲153部遊戲機作賭博工具，包括老虎機、釣魚機、骰仔機、跑馬機。(王譯揚攝)

18歲學生為賺快錢做兌分仔

有見及此，O記聯同各總區、各區的反黑組、重案組、特職隊及入境處人員，在昨（17日）全港展開一連兩日打擊遊戲機兌分的非法賭博活動。行動中派出多名探員在全港多間機舖搜證，掌握到部分機舖會利用兌分方法經營，以及由多個不同幫派黑社會經營的非法釣魚機賭檔。

行動中，警方共拘捕135人，分別98男37女，年齡介乎15歲至76歲。被捕人士包括17名機舖職員、10名現場被捕的兌分仔，其餘人士為賭客，當中2人是只有15歲的賭徒，警方相信他們經常流連非法賭場。其中一名被捕18歲學生在其中一間遊戲機中心擔當兌分仔，初步調查相信他透過朋友介紹，接觸不法之徒取得兌分仔的工作，以賺取快錢。

被捕人士部分有黑社會背景，其中15名南亞裔人士，分別來自印度、巴基斯坦、泰國、孟加拉、菲律賓，有5人持行街紙及7人持雙程證。警方共檢獲153部遊戲機作賭博工具，包括老虎機、釣魚機、骰仔機、跑馬機。警方同時亦檢65萬元現金、15部增值機、11部讀卡器、300張積分卡及大量兌分數簿。警方指行動仍繼續，不排除稍後有更多人被捕。

警方亦檢65萬元現金、15部增值機、11部讀卡器及300張積分卡。(王譯揚攝)

經營及參與非法賭博屬嚴重罪行，根據香港法例第148章《賭博條例》，如果業主及租客在明知情況下容許其處所作為一個賭場即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁七年。任何人士如果在非法賭場內賭博，一經定罪可被判罰款10萬元及監禁三個月。在賭博期間作弊最高可罰款100萬元及監禁十年。根據遊戲機中心條例，如果持牌人有違反牌照條件的情況，例如經營期間容許賭博行為在場內發生，一經定罪可被處以五萬元罰款及監禁六個月。警方在行動後亦會向有關當局申請撤銷遊戲機中心牌照或拒絕遊戲機中心續牌申請。

警方指出，黑社會利用持牌遊戲機中心掩飾非法賭博活動，降低市民戒心，令他們相信兌分不犯法，更用電子遊戲吸引時下年輕人參與非法賭博，不少市民、年輕人、學生染上賭癮，招致大量金錢損失，甚至債台高築，影響個人情緒、精神健康情況，破壞個人與家人的關係。年輕人長期流連非法賭檔，更給黑社會一個機會引誘他們吸食毒品，招攬他們加入黑社會，以致影響一生，家庭成員要留意年輕子女有無參與非法賭博活動，或染上賭癮，及早介入及尋求適當支援。警方提醒，尤其放暑假的年輕人或學生，切勿參與遊戲機中心或樓上賭檔的非法賭博活動，市民發現任何活動在此類場所發生，盡快通知警方，警方會繼續透過情報主導及加強執法，堵截非法賭博活動。