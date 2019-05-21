【黃色暴雨．多圖】新界東北狂風雷雨交襲　雷電閃徹夜空

受一道低壓槽影響，本港昨晚（20日）雷雨交加，天文台一度發出黃色暴雨警告近兩小時，期間部分地區遭受猛烈陣風吹襲。大批馬鞍山網民於facebook聲稱經歷「10號風球」，海栢花園「吹爆咗窗」、多個屋苑大廈搖晃，恍如山竹再臨，幸未有接獲傷亡報告。據天文台資料顯示，暴雨集中於馬鞍山等新界東北部，雷達上一度出現紅色的強烈迴波，雷電交加，天氣極為惡劣。

受一道低壓槽影響，本港昨晚（20日）雷雨交加，天文台一度發出黃色暴雨警告近兩小時，期間部分地區遭受猛烈陣風吹襲。據天文台資料顯示，暴雨集中於馬鞍山等新界東北部，雷達上一度出現紅色的強烈迴波，雷電交加，天氣極為惡劣。（James Kwok‎, DIRECTORPHOTO上載至香港風景攝影會）

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● 網民：好似上次山竹咁

天文台於昨晚10時05分發出黃色暴雨警告信號，並發出特別天氣提示，預料 高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。深夜11時前後，有網民在facebook群組「馬鞍山之友MOSers (Since 2014)」發帖，指「剛剛聽到海栢花園，有人吹爆咗窗」、又指區內多個屋苑大廈在搖晃，隨即獲大批居民附和，留言稱「勁過10號波！好恐怖！」、「好似上次山竹咁！」有人甚至稱「我屋企冧晒啲嘢！」

● 陣風飆升 雷電交加

據天文台資料顯示，昨晚的雷雨集中於新界東北部，在晚上10時至11時內，該區錄得689次雲對地閃電，雷達上馬鞍山、烏溪沙一帶，更出現小範圍的紅色迴波，代表對流極為強烈，雨量可達每小時100至200毫米；該區陣風亦於10時半至10時40分內飆升，短時間後極速回落，可見剎那間馬鞍山附近天氣相當惡劣。但有網民相信時速70公里的陣風不會破壞窗戶，「爆窗」或因被吹起雜物擊破。

昨晚10時半左右，馬鞍山、烏溪沙一帶出現小範圍紅色迴波，對流極為強烈。（天文台網頁）

● 窗戶應可抵10號波

本港高廈尤多，窗戶一般能承受10號風球風速，雜物或風洞效應或會加強破壞力。據屋宇署的《香港風力效應作業守則》，建築物須符合特定的抗風壓荷載（wind load），業界指低至高層可抗1.8k至3.7千帕（kPa）風壓，須能抵受每小時約250公里陣風。以打風時常爆窗的紅磡海濱廣場為例，其結構圖則顯示，大部份玻璃窗可抵禦2.5千帕（kPa）的外來風壓，相等於每小時約224公里的風速；去年山竹襲港時，除離岸及高地外，市區亦未錄得超過200公里的陣風。