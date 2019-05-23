【偷拍鳳姐】日漢闖「性地」富士大廈獵奇　疑走廊偷拍女郎起衝突

凌晨零時許，警方接獲報案指，灣仔駱克道381號富士大廈有人打交。警方趕到現場調停，發現一名外籍男子，與數名女子爭執。警員初步調查後相信，現場並無發生過打鬥事件，但疑該名外籍男子，曾在大廈走廊位置偷拍過一名女郎，其他同業見狀上前一同理論。最終，警方將案件列作「糾紛」處理，並無人被捕。消息稱，涉被偷拍的女子46歲，而該外籍漢據悉是日本籍，41歲。

較早時，富士大廈亦發生一宗傷人案。昨日(22日)傍晚6時許，據報，一名46歲姓徐女子、及61歲姓林男子，在上址因瑣事發生爭執，期間有人懷疑以腳襲擊徐女。警方接報到場經初步調查，林涉嫌「傷人」被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。徐女手部受傷，由救護車清醒送往律敦治醫院治理。

youtube上有短片以日文介紹富士大廈如何前往。 富士大廈位處灣仔駱克道，在本港可謂著名的「性」地。該大廈22層，大部份均被改成「一樓一」單位。走廊五光十色，門外貼滿熒光紙寫成的「廣告標語」，吸引不少尋花問柳之客一夜風流。而富士大廈不單是本地「色途老馬」的好去處，更有不少外國遊客慕名而來，youtube上有短片以日文介紹富士大廈如何前往、偷拍大廈走廊等。而片段中亦見到走廊貼有「嚴禁拍照、請收起手機」等字眼。



紫藤：偷拍對鳳姐造成心理壓力

關注性工作者組織「紫藤」發言人認為偷拍對鳳姐造成巨大心理壓力，「怕被在港家人看到相片或影片，又可能有人立心不安，藉此恐嚇或要脅」更有鳳姐因被偷拍而有尋死意圖，幸得其他姊妹勸阻。

發言人表示，自2016/17年起接獲鳳姐被偷拍的求助，求助自此沒有停止，紫藤會嘗試聯絡拍攝人或機構表達關注，有些片段成功下架，有些無從入手。近年富士大廈成為「旅遊景點」，該處地下已用日文告示，提醒尋歡者勿拍攝，可惜仍有不愉快事件發生。組織希望「窺淫罪」盡快立例，讓執法者有例可循。

涉事現場為富士大廈。(陳永武攝)

警方到場調查，將案件列作「糾紛」處理。(陳永武攝)