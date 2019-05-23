【名牌波鞋】網購限量版波鞋中伏　買家高價買假貨　1人被騙$13萬

海關偵破三年來貨值最高的網上出售冒牌波鞋，檢獲156對包括知名品牌Balenciaga（巴黎世家）、Nike及adidas等冒牌波鞋，市值超過40萬元，並拘捕24歲男騙徒，涉在社交平台網店聲稱出售原裝正貨，實則以假亂真，以正價兩倍價錢出售冒牌波鞋。目前約有10名受害者報案，其中一人遭騙逾13萬元。

騙徒出售Balenciaga等四個品牌。

10人網購遇騙 1人買70對假鞋涉逾$13萬

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳鎮華表示，接獲約10名市民舉報，指有人利用社交平台開設網店，以高價出售仿真度高的冒牌波鞋，其中一人大批購入約70對，涉及逾13萬元，其餘受害者購入一至兩對，損失千餘至五千元。

限量波鞋渴市 騙徒2倍價錢賣假貨

海關調查後，發現有人於社交平台建立多個帳戶，擺放大量流行及限量波鞋照片，聲稱原裝正貨，以正價兩倍價錢出售，價錢在一千至八千元不等，由於限量鞋款在專門店亦經常斷市「一鞋難求」，成功吸引消費者「落搭」。

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳鎮華。

「賣家」交易過程不露面 收錢寄假鞋後「失聯」

賣家與買家以即時通訊程式溝通及訂購，買家轉帳一千元訂金至騙徒提供的銀行戶口後，賣家聲稱會訂貨，到貨後通知買家繳付餘款，其後安排速遞公司送出冒牌波鞋。過程中賣家不會露面，待買家發現品質有問題嘗試聯絡或退款時，賣家不會回應提問及退款要求。

騙徒網店運作三個月 檢156對波鞋值$40萬

吳鎮華指，涉案網店已運作約三個月，海關追查後，昨日掩至一間速遞服務中心，當一名可疑男子寄貨後，迅速上前截查，並在速遞中心內發現4對冒牌波，隨後將男子帶返其住所搜查，發現一個小型倉庫，再檢獲約80對冒牌波鞋。連同受害提供的波鞋，行動中合共有156對冒牌波鞋，市值逾40萬元，是過去三年網上出售冒牌波鞋貨值最高的案件。此外，檢獲包裝物料、兩部手機及一部手提電腦，並拘捕該名24歲青年。據了解，青年報案無業，居住元朗一間村屋。

吳鎮華指，冒牌波鞋來源仍在調查中，不除有更多人涉案被捕。海關呼籲，消費者網購光顧信譽良好的網站或店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。提賣家不要出售冒牌售，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年