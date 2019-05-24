【自投羅網】印度賊偷夾斗車　到組裝公司賣車斷正

天網恢恢，疏而不漏！賊人在荃灣地盤偷夾斗車後，竟到該輛汽車的組裝公司賣車，即場被斷正！汽車公司負責人憶述「送羊入虎口」的過程，不斷拖延時間待警方到場拘捕賊人。

被偷走的夾斗車。 昨（23日）8時許，沙頭角下禾坑村一間汽車工程公司，負責人余先生接獲熟客來電指，其公司組裝的夾斗車被人偷走，希望公司「幫幫眼」尋找失車。未幾，余生於沙頭角公路附近吃早餐時，看見一輛「相當眼熟」的全新夾斗車，該車由其汽車公司安裝、驗車及出牌，車身旁的公司名稱更被油漆遮蓋。余先生對此大感奇怪，他認出此車是其公司出產的汽車，以為需要維修或驗車。

賊人自投羅網 駕失車到組裝公司

至上午9許，該輛夾斗車駛至余先生汽車公司，一名非華亞裔司機甫下車，操半咸淡廣東話稱：「賣嘢、賣嘢」。余先生上查看時，赫然發現此車就是熟客的失車，立即通知同事「招呼」司機以拖延時間，同時他駕駛另一輛夾斗車至公司門口，堵塞門口以免該名男子逃走。當熟客確定此為失車，隨即報警求助。

男子不停向職員稱：「賣嘢、賣嘢」，余先生為了拖延時間讓警察到場，便招呼「客人」，向他表示：「呢個夾斗2017年出產，唔值錢」。「OK！賣嘢、賣嘢」男子回覆，余先生僅開價15萬，他反指要詢問朋友意見。十多分鐘後大批警察趕至現場，截查該名男子。調查期間，他突然情緒激動及拒絕合作，並以手襲擊一名男警員，於是車房職員和一眾警察合力將他按地制服。

車房職員和一眾警察合力將疑犯按地制服。

涉嫌偷車男子年約39歲、印度裔，前日(22日)在荃灣區一地盤內，擅自取去一輛中型貨車。警方在貨車内檢獲懷疑屬於該地盤的地盤工具，亦在男子身上檢獲約1.9克懷疑「冰」毒（總值約1,000元）、及在貨車內檢獲一個懷疑冰壺。男子涉六宗罪行被警方拘捕，包括「地盤盜竊」、「擅自取去交通工具」、「襲警」、「拒捕」、「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，案件交由邊界警區刑事調查隊跟進。至於遇襲警員則手受傷，被送往北區醫院治理。