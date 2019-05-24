【澳門賭場劫案】兩賊持胡椒噴霧闖四季酒店賭場　劫310萬元籌碼

今日(24日)清晨5時許，澳門司警接獲報案指，2名男子闖入澳門路氹四季酒店賭場內搶走賭枱珠盤內的籌碼，約300萬港元，然後拔足而逃，期間賊人懷疑向保安及賭枱莊荷噴胡椒噴霧。澳門司警正就事件進行調查。

有四季酒店職員稱，事發於百利宮娛樂場內的二樓高額投注區，今早有司警圍封了場內一張賭檯進行調查，並採驗指模。

現場所見，涉事的二樓高額投注區禁止賭客進入，聲稱進行裝修。

2名男子於澳門路氹四季酒店賭場內搶走約300萬港元的籌碼。（鄧栢良攝）

司警發言人陳煥文處長稱，今早5時35分，司警接獲報案指，有兩個戴口罩的賊人進入娛樂場二樓高額投注區，突然間拿出胡椒噴霧，並噴向一個保安，隨後兩匪徒衝入埸內的一張百家樂枱，偷走31個10萬元籌碼，並向賭枱莊荷噴胡椒噴霧。賊人將籌碼放入斜揹袋後逃走，在場保安對他們進行追截，惜兩人跳上的士離開，整個犯案過程約兩至三分鐘。司警經點算，損失為310萬港元的籌碼，司警正在追緝兩名疑犯。陳煥文指，該犯案手法是首次出現，胡椒噴霧在澳門屬禁用武器，估計疑犯由外地購買。至於籌碼有否被凍結，有待調查。而事發時賭枱正有人進行賭博。

澳門司警發言人陳煥文處長。（鄧栢良攝）

過往澳門曾發生賭場籌碼被劫事件。去年1月，澳門永利賭場有價值逾4,700萬港元的現金籌碼被一名賭場男莊荷偷走。當時澳門六家博企就事件，對相關籌碼採取相應措施，不能兌換現金。而涉事賭場於事發後更換一批新籌碼。

據了解，現時澳門賭場的籌碼面額由5元至100萬元不等，大部分籌碼有晶片，具各種防偽特徵。根據賭場的規矩，如果賭客要兌換大額籌碼，需進行身份證登記，及提供資料如交易紀錄、籌碼從哪一張賭檯得來等資料，方可兌換現金。