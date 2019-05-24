【網購騙案】以低市價價錢作招徠放售　警拘集團騙徒包括拳擊教練

不法之徒趁網購風潮，在網上吹噓放賣較市價便宜的貨物，吸引市民購買，騙徒收錢後便告消失。警方東九龍刑事部聯同警方網絡安全及科技罪案調查科為打擊網上購物騙案，於5月22日至23日，展開名為「耀城」的打擊行動，一共拘捕5名騙徒，年齡介乎22至44歲，當中牽涉50宗案件，受害人年齡介乎16至53歲，損失金額約11萬元。

警方東九龍總區重案組2隊總督察伍仲偉指，今年1月至3月的網上購物騙案數字為578宗，較去年同期的480宗上升20.4%，牽涉金額達510萬元。被捕人士分別為3男2女，來自同一集團，分別報稱任職拳擊教練、侍應及無業，他們涉「以欺騙手段取得財產」被捕。行動中檢獲3部電腦、6部智能手機及銀行文件等，警方不排除有更多人被捕。

東九龍總區重案組2A隊高級督察夏思苑表示，騙徒假扮成賣家，於網上平台貼文，以較市價低的價錢售賣模型、運動鞋、主題樂園入場券、電子遊戲用品等貨品，不少市民信以為真，透過銀行轉帳或電子錢包方式付款，但之後遲遲未收到相關貨品， 騙徒收款後便失去聯絡。其中一宗受害人最高金額牽涉23，000元，受害人向騙徒購買有牌子運動衣服。

警方指，任何人「以欺騙手段取得財產」最高刑罰可被監禁10年，呼籲市民切勿以身試法，同時提醒消費者要小心選擇網上賣家，應透過有身分認證網上交易系統進行交易，及光顧信譽良好的大型網店；若購買門票、購物券或預付券，應透過正式銷售渠道購買，切勿貪便宜相信貨源不明人士。