【健身陷阱】派卡片被誘上中心簽會籍　女苦主被要求拍片證自願

再有健身中心疑以不良手法銷售健身會籍，一名女事主被職員以「派卡片」為由，帶上公司簽署健身會籍合約，其間對方用手遮擋銀碼，得手後再要求她拍片證明自願，5萬元款項追討無門。逾百名苦主加入群組商討對策，發現竟有職員滲透群組「索料」。苦主對情況感無助，認為政府應加強監管健身中心的銷售手法。

一名女事主被職員以「派卡片」為由，帶上公司簽署健身會籍合約，其間對方用手遮擋銀碼，得手後再要求她拍片證明自願，5萬元款項追討無門。（魯嘉裕攝）

任職文員的22歲事主Ada（化名）上月成為健身會籍苦主之一，她憶述當晚因相約朋友吃飯，途經西洋菜南街萬高商業大廈外時，被一名男職員截停，對方未有表明來自何公司，只聲稱希望Ada接收卡片，稱「差一個就夠數收工，幫幫手」，Ada本來打算接過卡片就可離開，不料對方稱要帶她上公司，Ada指因見仍有時間，於是跟隨對方上樓，到達後才知為健身中心，場內僅有零星健身器材，「連跑步機都無」，亦無客人健身。

被人用手遮擋合約銀碼

職員帶Ada進行身體檢查，然後指她「身體有問題」，要參加其健身會籍改善體魄，Ada本來仍表示無興趣，惟指被職員「疲勞式轟炸」不斷遊說近半小時，Ada因趕時間而表示「考慮吓」，對方便即時要求Ada提供身份證及電話作檢查曾否有登記，繼而拿出一份合約，並指示Ada於上面簽署，Ada指當時職員未有講過合約是需付款，而且用手遮擋合約上銀碼位置，指自己因太疲累及趕時間，於是聽從對方簽署。當對方拿開手後，Ada方看見合約是48個月健身會籍，索價10萬元。

面帶笑容拍片證自願​

Ada登時表示欲到自動櫃員機檢查戶口結餘，但遭職員阻止，對方指出，約已簽，需要履行條款。Ada指自己沒有錢，職員就表示可以轉換計劃，但要Ada帶他到自動櫃員機檢查戶口結餘，再按其金額更改。Ada於櫃員機向職員展示戶口約有5萬元，職員後來更換另一份金額為48，000多元的合約要Ada簽署，才將舊合約撕毀，Ada不情願下過數到對方提供的戶口。繼而職員再要求Ada拍片，要她帶笑容地講述自己是同意及自願購買健身會籍，才讓她離開。翌日Ada與朋友再上該健身中心欲追回款項，但職員態度惡劣，指她要遵守合約精神，又稱「咁你去報海關、消委（會）啦！」。

有苦主被索近24萬元​ 警方、海關不受理

Ada其後先後向警方、海關及消委會報案，惟警方及海關均指案件不涉及恐嚇及刑事成分，只能為其備案。Ada自行於網上搜索，發現不少苦主均曾有類似經歷，他們分別於最少6間不同的健身中心被逼報會籍，最高被索近24萬元，當中有人曾遇過健身中心職員的激烈行徑，包括被職員擲爛電話及襲擊，但終於仍未能取回款項。亦有苦主被健身中心要求簽署和解協議書，獲退款1500元，但需承諾日後不能再向健身中心追討。

有健身中心職員曾扮苦主加群組，聲稱可以找律師協助苦主，但目的為「索料」。 健身中心職員扮苦主入群組 苦主們成立群組商討對策，人數達百多人，但Ada指估計真實苦主人數約60人，除了部分人加入為了「看熱鬧」，亦曾有健身中心職員曾扮苦主加入群組，聲稱可以找律師協助苦主，但目的為「索料」，詢問苦主有否於健身中心錄音或拍片作證，最終因有苦主電話中有該名職員的號碼紀錄，來識破對方身分。

Ada稱對被逼購買健身會籍感到無助，「點解咁多人被人呃，都無人去管班健身中心」，又指對健身中心的銷售手法感到不滿，部分苦主是沒有經濟能力的學生，但因被逼以信用卡買會籍，以後要背負卡數，「睇到都覺得嬲」。但Ada亦承認自己當時不小心，一時大意才會中伏。她認為政府應加強監管健身中心的銷售手法，現時她們向部門投訴亦無果，「買咗件貨或服務返嚟，應該有時間畀人考慮，如果唔啱可以退款，如果有條款寫明唔畀追討賠償，甚至要我哋拍片，明顯係間公司有問題」。

健身中心前董事曾成立多間空殻公司

記者翻查資料，發現涉事健身中心成立近兩個月，前董事為一名葉姓男子，現任董事為楊姓男子。葉姓前董事於記錄顯示持有逾百間公司記錄，他曾被媒體踢爆成立多間空殻公司，再退任董事職位，由內地人擔任董事。而現任楊姓董事，則另外持有另一間於去年成立的公司。