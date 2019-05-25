【髮型屋斬人】土瓜灣星級理髮店男客遇襲　遭兩刀手狂斬雙手重創

土瓜灣發生斬人血案。周六（25日）凌晨零時許，一名姓陳（27歲）男子，於明倫街1號一間復古紋身理髮店光顧期間，據報突有一輛私家車瘋馳駛至，一肥一瘦戴上鴨舌帽、口罩的男子跳落車，持刀衝入上址店內追斬陳男，他走避不及，雙手中刀，當場鮮血四濺，兩刀手逞兇後，隨即原車逃去無蹤。

救護員趕抵立即將男事主送往伊利沙伯醫院治理，幸當時他仍然清醒，但雙手受創；而理髮店座椅及玻璃櫥窗則滿佈鮮血，觸目驚心；警方封鎖現場調查，並將案件列作「傷人」處理，九龍城警區刑事調查隊正追緝涉案刀手及私家車下落，兩名疑犯一肥一瘦、分別高約1.6及1.7米、戴口罩、身穿深色衫，其中較高一人戴眼鏡。

● 新興復古理髮店 包辦《志明救春嬌》​男女主角造型

案發現場為一間復古的紋身理髮店，室內裝潢充滿懷舊氣息，由四名熱愛英式文化及復古電單車的青年創立，以剪油頭及紋身著稱，深受愛好英式文化及Rockabilly（鄉村搖滾樂）等擁躉追捧，曾接受不少傳媒訪問；電影《志明救春嬌》中，男主角張志明（余文樂飾）及余春嬌（楊千嬅飾）等演員髮型，據悉均出自其中一位老闆髮型師Mike之手。

現場血漬斑斑，觸目驚心。（賴南秋攝）