【奪命車禍】觀塘道私家車剷巴士站一死六傷　死者為教車師傅

今（26日）下午2時42分，一輛私家車沿觀塘道中線往觀塘方向行駛，駛至近得寶花園一個彎位時，私家車突然失控，直剷上左邊行人路，撞毀巴士站多個廣告箱，四名男女途人走避不及受傷。私家車上的47歲姓鄭女司機、24歲姓周女乘客及85歲姓關男乘客亦告受傷。意外共有七人受傷，其中私家車上一名男乘客送院後證實死亡。鄭姓女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

六名傷者包括2男4女送往聯合醫院治理，他們年齡介乎24至48歲，仍然留醫，情況穩定。而私家車上85歲姓關男乘客在現場時仍然清醒，並無表面傷痕，惟被送往伊利沙伯醫院搶救後，延至下午4時20分證實不治。死者三名女家屬驚悉噩耗，趕往醫院了解事件，痛哭失聲，跌坐地上哭叫﹕「點解會咁架！」死者死因有待剖屍確認。

東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電2305 7500或2305 7570與調查人員聯絡。

受傷半退休教車師傳在現場仍然清醒，惟送院後證實不治。(互聯網)

死者為半退休教車師傅

據了解，死者為半退休教車師傅，曾任女司機的教車師傅，兩人現時是朋友關係。女司機今日偕女兒相約老師傅在宜安街飲茶，三人離開後，由女司機駕駛涉事私家車，當駛至上址時突失控發生意外。現場消息指，私家車為師傅車，前座乘客位設有師傅腳掣。根據運輸署資料，涉事私家車2005年首次登記，車主為姓關女子，報住地址為藍田康華苑。

一對姓徐夫婦當時在巴士站候車，他們指出，涉事私家車直衝向巴士站，先撞向廣告箱，再反彈打「白鴿轉」，猛撞向巴士站牌後才停下，「當時同架私家車只差兩個人嘅距離，無事都好好彩。」另外兩名受傷途人當時行經巴士站後方，被廣告箱的玻璃碎濺中雙腳受傷。

死者家屬痛哭失聲。（王譯揚攝）

香港汽車工業學會會長李耀培指出，事發時沒有下雨，但較早前曾有黃雨警告，剛停雨後浮泥仍在路面，更容易出現跣胎情況。他估計，意外成因可能是女司機本身身體狀況有問題，或者是私家車當時車速快，在彎位失控，女司機用力踩煞車掣，「輪胎停咗，架車仍然行緊，軚盤操控唔到。」然後便直剷向巴士站。即使該車是師傅車，亦有教車師傅坐在設有輔助腳掣的前座，亦不可能救車，「一腳重Brake，車快，踩死架車，有幾好嘅師傅都冇用。」他提醒駕駛人士，雨後的馬路尤其危險，容易跣胎，切勿踩死煞車掣。如果車輛失控衝向途人，應立即響按警示。

老翁獲救時仍然清醒。

涉事私家車撞倒多名途人。（Crystal Lo 上傳至香港突發事故報料區）

（Wing Lam Lok 馬路的事討論區）

巴士站的廣告框被撞至飛脫。（Maggie Lau 淘大住客大聯盟）