【的士撞途人】香港仔的士撞安全島剷行人路　途人浴血倒地釀十傷

香港仔大道今早發生的士撞途人意外！一輛的士於落斜時，失控直剷安全島，及後再撞向行人路旁鐵欄方停下，事件中共十人受傷，多名途人當場浴血。現場消息指，的士司機曾表示煞車制失靈，及後撞向安全島；另外，事發時附近位置診所，有醫生及護士即時到場協助救援。

的士直剷安全島 十人受傷途人浴血

今早(27日)9時11分，香港仔大道180號對開，警方接獲多人報案指，一輛的士直剷安全島，初步共有7女3男受傷，包括的士司機、的士乘客及途人，多輛救護車接報後到現場，目前事件仍在調查中。現場照片可見，肇事的士停在便利店門前，車頭嚴重損毀，車尾廂打開；而另一邊的安全島鐵欄則被撞毀，多名男女倒臥地上，地上有血跡，現場有多名救護人員協助救援。

司機曾表示煞車失靈 診所醫生協救援

現場消息指，的士司機落斜時曾向乘客表示煞車失靈，及後失控先撞向安全島，再撞向便利店門外欄杆；附近商戶表至曾聽到聲響，但未有目睹事發經過。另外，出事位置對開有一所診所，事發時有醫生及護士到場協助救援。所有傷者均清醒送往瑪麗醫院治理，的士司機頭部受傷、乘客則輕傷。

受交通意外影響，香港仔大道往黃竹坑方向近香港仔水塘道的全線現已封閉，現時上址交通繁忙。

香港仔大道過往交通意外

2018年8月17日，一輛私家車駛至近洛陽街交界時，失控剷上行人路及撞向菜檔，三名途人受傷，消防接報後到場救援。

2018年2月5日，一名八旬老婦買菜回家途人，步行至香港仔大道油站對開橫過馬路時，遭泥頭車撞倒拖行，當場死亡。