【捉蟹溺斃】三門仔海床淤泥吸腳　暗藏深坑　夜潛意外非首次

三門仔沙欄路沙灘發生夜潛捉蟹溺斃事件，27歲男子昨捉蟹三小時欲返岸之際，疑遭退潮掀起的巨浪捲走，失蹤16小時後被尋回證實死亡。三門仔夜潛奪命意外時有發生，該處村民指海床曾被挖走沙泥暗藏深坑，海面看似平靜但時有湧浪，故有一定風險。潛水專家亦指出，三門仔位處吐露港，水質差，能見度低，海床淤泥亦吸腳。由於不是潛水熱點，亦非政府泳灘，可謂「無王管」，沒有救生員且照明系統差，一旦發生意外救助無援，呼籲市民切勿冒險夜潛。

三門仔村民指上址不算是沙灘，游水或潛水都有一定風險，雖然海面看似平靜，間中亦會有湧浪。（林振華攝）

三門仔過往不時發生夜潛奪命意外。今年4月7日，一名40餘歲男子偕數名女友人租小艇出海，到達三門仔對開海面後，事主孭氧氣樽下水深潛，其間懷疑遇溺，友人將他救起及送院，證實不治。而2010年7月，49歲男子與三名友人在三門仔附近岸邊淺水處潛水捉蟹，懷疑被海床淤泥所困遇溺，友人將他救上水面時已陷昏迷，送院後不治。

一名居住三門仔20多年的女村民指出，喜歡上址環境清幽且面向大海，不時落水暢泳。她自言水性不俗，故不擔心會發生意外，但坦言，上址不算是沙灘，游水或潛水都有一定風險，雖然海面看似平靜，間中亦會有湧浪。亦有原居民指出，離岸水底有一個沙丘，水退時會顯現，但十多年前曾被人挖走沙泥，故有一個深坑，一時不察可能會失平衡。

事主獲救上岸時只有手套、潛水鞋及手電筒，未見穿戴助浮衣，或潛水用浮力控制裝置及氧氣樽。(林振華攝)

潛水歷險會創辦人區紹堅指出，三門仔沿岸有紅樹林，海洋生物群落，日間亦不少人趁水退摸蜆。而海洋生物例如魚、蟹於日間活動，難以捕捉，晚上便入睡，當被手電筒照射時會「定型」，較易捕捉，加上正值蟹隻交配季節，吸引市民夜潛捉蟹。

三門仔能見度低 海牀崎嶇

然而，三門仔位處吐露港內，海水困在海灣以致能見度低，而且海床崎嶇，深淺不一，又有淤泥吸腳。而且上址設備簡陋，照明系統不足，日夜皆無救生員，一旦出事時恐求救無援。

區指出，市民夜潛捉蟹，如果以浮潛方式，用手電筒找到獵物後，會「一啖氣」潛入水底，俗稱「徒手潛水」，潛水者的游泳技能及體力要比一般人好，相對風險較高。他續指，夜潛活動具有風險，呼籲市民要量力而為，注意個人體力，穿戴適當裝備及儀器，接受正確訓練，並最好在小艇照明及船夫支援下，方進行夜潛活動。