【車cam影晒】東涌菜刀男跳上車頭猛劈再影相　車主﹕無仇無怨

有車Cam片段直擊一名口罩男今凌晨刑毀東涌一停車場內兩輛私家車，口罩男得手後更拍照作紀錄。今（1日）凌晨1時45分，東涌逸東邨停車場內，一名戴眼鏡及口罩青年手持一把菜刀，走至一輛黑色寶馬房車前，突然跳上車頭冚，猛用菜刀劈向擋風玻璃，其間車身被砍至輕微晃動，擋風玻璃亦被斬裂。另一片段所見，該名口罩男在車頭前以手機拍下車身情況，再揮動菜刀斬向車頭。據了解，被刑毀的私家車包括一部黑色寶馬及一部紅色私家車。

+ 9 + 8 + 7

兩部私家車被刑毀

警方指出，凌晨2時10分，警方接獲一名男子報案，指上述停車場內有車輛被人刑毀。人員到場調查後，發現有兩部私家車被刑毀，其中一車的擋風玻璃及倒後鏡損毀，案件列作刑事毀壞，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。

車主：無仇無怨，無欠人錢

紅色私家車的姓關車主向香港01記者表示，兩部車停泊在浮動車位，中間相隔三個車位，亦有其他車輛停泊，但只有這兩部車被刑毀。凌晨3時35分，他與另一車主分別接獲警方通知指其車被人刑毀。兩車擋風玻璃皆破裂，車身有明顯花痕，寶馬的倒後鏡亦被毀壞。他與黑色寶馬的車主互不認識，但兩人在外沒有結怨，他們懷疑疑犯無特定目標，只是亂找車破壞，「無仇無怨，無欠人錢，兩部車都泊咗幾年。」他估計自己的私家車要花萬元維修，而寶馬私家車需要十萬元。