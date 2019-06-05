【黃色襲大浪灣】雨水沖走海沙　高空圖直擊海水泛黃康文署封灘

昨（4日）晨9時許，天文台一度發出黃色暴雨警告信號及局部地區大雨報告，港島東區錄得18至82毫米雨量，大浪灣村更出現水浸。受暴雨影響，大浪灣泳灘出現嚴重水土流失。康文署昨日（4日）宣佈，天氣惡劣引致港島南區大浪灣泳灘灘面不平，不適宜游泳；泳灘暫停開放，已懸掛紅旗。康文署呼籲，市民切勿於該處游泳，直至另行通知。

大浪灣泳灘沙粒被沖出大海。

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部分地段凹凸不平 沙粒被沖出大海

香港01記者今（5日）到大浪灣泳灘了解，發現泳灘部分地段凹凸不平，已被圍封並貼有警告標示。由高空照片所見，泳灘沙粒被沖出大海，海水泛黃。根據環保署最新資料，大浪灣泳灘水質等級為4（極差）。當值救生員表示海灘已全面封閉，現場亦無泳客遊玩。

大浪灣泳灘暫停開放，已懸掛紅旗。（黃偉民攝）

環保署：應避免大雨後3天內到泳灘游泳

資料顯示，自2008年起，大浪灣泳灘全年級別一直維持在「一般」或「良好」。泳季期間，大浪灣泳灘水質大部分時間達到第1和第2等級，偶然則在第3和第4等級徘徊。環保署資料又指出，很多泳灘的水質在大雨期間及過後，會較其等級所表示的水質差，受到污染，泳客應該避免在風暴或大雨後三天內前往泳灘游泳。

或受工程影響渠道淤塞 綠色力量總監：應做好防範措施

綠色力量總監鄭睦奇博士指，受氣候轉變影響，降雨模式改變，雨水集中在較短時間落下，雨勢大大增強，暴雨更頻密發生，市民不應掉以輕心。鄭睦奇指，泳灘附近或有地盤，受工程影響，渠道淤塞，沙石則隨雨水沖進泳灘。鄭睦奇建議，工人應用布覆蓋工地沙石， 缷走雨水；或加建堤壩，做好防範措施。

大雨過後大腸桿菌含量急升

鄭睦奇續稱，雨水將泳灘附近地面水沖進海水，造成污染；如泳灘附近多村落，污染問題更甚。鄭睦奇又指，化糞池等污染物有可能於雨水洗刷下，流進大海污染泳灘。因此，大雨過後，不少泳灘大腸桿菌含量急升，泳客應避免於大雨後數天內前往泳灘。