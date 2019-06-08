【香港寬頻死機】凌晨全港大斷線　「食雞」惡夢：4人小隊3人失聯

香港寬頻疑大斷線，「食雞」機友紛紛「失聯」！周六（8日）凌晨，全港多區網民突然無法上網，尋根究柢，發現「死機」網民全屬香港寬頻用戶，24小時熱線卻遲遲無法打通，惹來大批網民湧入香港寬頻facebook留言「鬧爆」。「受害者」不乏一眾機友，有網民慘謂「食雞同事表示4人小隊3人失聯」，情況如同「世界末日」！斷線情況至天亮仍未解決，香港寬頻網頁暫未有最新訊息，《香港01》正查詢事件。

價就識加，又狂斷線，又冇人解話，垃圾公司！ 網民 Chan Ka Hin

忍夠了，完埋合約唔會再續 網民 Eric Tsoi

● 全港「死機」網民用香港寬頻

凌晨約2時15分開始，全港多區不少居民發現網速突然變慢、時斷時有、甚至完全無法上網，大部分人在斷線數分鐘，回復正常，但數分鐘後又再斷線，情況持續。不少人最初以為家中路由器（router）出事，上網求助後卻引發廣大迴響，全港九新界包括葵青、荃灣、屯門、紅磡、觀塘、元朗、將軍澳、黃大仙及港島等網民，均不約而同稱出現類似情況，而全部人均表示自己為香港寬頻用戶。

● 網民鬧爆：咁大間公司一啲交代都冇

令網民怒火中燒的是，不少人一直致電寬頻熱線，但遲遲無人接聽，香港寬頻又完全無任何最新消息，故直接湧入香港寬頻facebook留言大罵，有人留言「平心而論，斷線唔緊要，你出張通告話網路有事，我唔使估估下以為死router斷lan線死DNS等等」、「咁大間公司一啲交代都冇」、「價就識加，又狂斷線，又冇人解話，垃圾公司！」、「齊齊比嬲嬲」、「香港寬頻要改名，叫做（香咗寬頻）」怒氣一發不可收拾。

● 機友惡夢 「食雞同事4人小隊3人失聯」

正值周末，更加是一眾機友深宵打機的時間，「斷線」如同世界末日。其中聚集愛好打機、大批網民湧入「香港01」旗下fb專頁「宅民黨」的帖文大吐苦水，表示「食雞同事4人小隊3人失聯！」亦有人指「爭少少過到就被斷線彈game！」隨即惹來大量「陣亡」報告，除了各自留言居住地區，亦有人戲謔「聯合國公告：由於香港區網絡中斷，香港區拯救世界行動暫停」、「唯有同敵人影相留個紀念！」

香港寬頻要改名，叫做（香咗寬頻） 網民 Steven Shish

斷完一次又一次，成班fd 踢緊winning 結果所有HKBN 玩家全部當輸兩次 網民 Kevin Lauliu