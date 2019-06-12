【大角咀雙屍】富貴大廈單位傳惡臭　消防破門揭兩同居婦燒炭亡

大角咀揭發燒炭雙屍案。周二（11日）深夜約11時49分，警方接獲博文街1至7號富貴大廈東座一名女保安報案，指發現其中一單位，傳出陣陣惡臭。消防趕抵破門入屋後，發現兩名女子倒臥床上，床邊遺有一盤燒過的炭，救護員證實兩人均已明顯死亡，毋須送院。

消息稱，兩名女死者分別姓張（41歲）及姓馬（40歲），兩人租住涉事單位一間「劏戶」數年。據了解，張婦患有高血壓及行動不便，需以輪椅代步；馬婦則任職倉務員，兩人感情要好，平日馬婦不時會推輪椅，帶同張婦外出。有街坊則指，兩人最後於周日（6月9日）黃昏時份露面。

警方在單位內檢獲遺書，內容大致透露生活不如意，事後檢走懷疑用作燒炭的煲等證物調查，不排除兩人因此尋死。警方將案件列作「自殺協定」處理，旺角警區刑事調查隊已接手跟進，稍後會驗屍確定死因。

警方檢走懷疑用作燒炭的煲調查。（陳永武攝）

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