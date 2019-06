【逃犯條例】Sing Hallelujah　接力唱聖詩長者基督徒：滋潤警察

昨日200萬人的大遊行中,遊行人士經過警察總部時,有人選擇以「嘘」聲表達對警察的不滿,亦有人選擇唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」去「淨化」他們。昨晚遊行過後,歌聲再於立法會示威區響起,緩和氣氛,以免發生衝動。經歷612的150枚催淚彈、20枚布袋彈後,「Sing Hallelujah to the Lord」於金鐘各處響起,獻唱聖詩的市民希望藉此「淨化」警察,動聽的歌唱由金鐘,帶至昨日的大遊行。今早,再有基督教徒於添馬公園唱聖詩及祈禱。