【逃犯條例】Sing Hallelujah　接力唱聖詩長者基督徒：滋潤警察

昨日200萬人的大遊行中，遊行人士經過警察總部時，有人選擇以「嘘」聲表達對警察的不滿，亦有人選擇唱聖詩「Sing Hallelujah to the Lord」去「淨化」他們。昨晚遊行過後，歌聲再於立法會示威區響起，緩和氣氛，以免發生衝動。經歷612的150枚催淚彈、20枚布袋彈後，「Sing Hallelujah to the Lord」於金鐘各處響起，獻唱聖詩的市民希望藉此「淨化」警察，動聽的歌唱由金鐘，帶至昨日的大遊行。今早，再有基督教徒於添馬公園唱聖詩及祈禱。

基督教徒吳女士（圖右一）及鄺女士（圖左一）到添馬公園唱聖詩及祈禱。（陳欣彤攝）

今早，基督教徒吳女士及鄺女士到添馬公園唱聖詩及祈禱，她們來自教會的長者群體，「長者群體，最適宜做就係祈禱，我哋聽到一把聲聲音要為政府祈禱，過去三個月去唔同嘅政府部門祈禱，政總都去過幾次。」

響應「三罷」行動 基督教徒添馬公園唱聖詩

今日因教會響應「三罷」行動，所以無需上班，她們於是帶同數位姊妹到添馬公園唱聖詩。72歲的鄺女士稱，會前來唱聖詩是因熱愛香港及與青少年同行，「雖然我70幾歲，但係我出得到嚟、我要企出嚟得就會企出嚟，主要係我擁抱下一代，同你哋一齊行。」鄺女士稱，昨日林鄭月娥出新聞稿向港人致歉，她對該做法感到「嘔血」，因年輕人的付出，林鄭沒有看到，「佢話慈母嘅心，但我做阿媽，我唔會咁樣做（令年輕人受傷）。」

鄺女士稱，於遊行中唱聖詩，目的是希望能用歌唱滋潤警察，「我感覺到上帝係到攬住香港，（唱聖詩時）警察冇動作，企係到，滋潤緊佢。」

基督教徒望以聖詩淨化警察。（陳欣彤攝）