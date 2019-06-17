26歲青年失蹤　女友Fb尋人苦候消息：我只係想搵到佢！

26歲青年黃仁安周六（15日）離開上水住所後失蹤，親友遍尋不獲於翌日報案，其拍拖八年的女友在Facebook發帖尋男友，她擔憂說：「我只係想搵到佢！」

失蹤青年黃仁安，現年26歲，與六旬母親及胞姊居住在太平邨。其女友黃小姐表示，周六下午與黃仁安聯絡，對方稱會先午睡，其後到旺角剪髮，及至6時半接她收工。然而，黃仁安其後失去音訊，「佢電話打唔通，Whatsapp得一個剔」，黃小姐擔憂不已，昨日與男友家人聯絡，眾人才驚悉黃仁安失蹤，下午4時報案。

26歲黃仁安失蹤。（警方提供圖片）

黃小姐表示，男友的同事及朋友均指他表現正常，不曾透露有不開心的事，親友對其失蹤毫無頭緒。兩日來，親友在上水一帶巡訪，尋找黃仁安消息，今日下午其母親去拜神，希望盡快尋回兒子，黃小姐為男友安危憂心不已：「我咩都冇諗，我只係想搵到佢！」

黃小姐在Facebook發帖尋男友，稱黃仁安於周六下午約3時45分離開上水住所後失蹤，「麻煩大家幫幫眼、留意吓」。

警方指，黃仁安身高約1.7米、體重約60公斤、瘦身材、長面型、黃皮膚及蓄短髮，最後露面時身穿黑色短袖上衣、灰色短褲及黑色鞋。有事主消息可致電3661 3113、6273 5787或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。