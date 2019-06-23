【街頭搏鬥】上水水貨街藥房被掟水袋　店主追出　裸上身街頭狂毆

上水水貨街昨發生街頭赤膊打鬥！一間位於巡撫街的店舖，被四名身穿黑衣的男子扔水袋，31歲姓陳的店主疑不忿，遂上前追截，及後與四名男子於巡撫街發生爭執，店主被扯去上衣，與另一及身穿牛仔褲的男子赤膊空拳街頭打鬥。牛仔褲男不斷以粗言穢語喝斥陳男「賣假貨啊X你老母！」陳男則不斷挑釁對方，「擸架餐啊！」、「打我啊」，四人及後逃去，店主則流鼻血，及後更不支倒地。

兩男赤手空拳博鬥。（Li Ka Yeung／北區專頁）

黑衣男店舖扔水袋 店主上前追截

上水水貨街發生街頭赤膊激戰！警方接報指，昨日（22日）下午6時半，四名身穿黑色上衣的25至35歲男子，懷疑於上水新功街將一個疑似水袋扔向姓陳男子的店舖後逃去，店主陳男見狀遂上前追截，其後數人於在巡撫街1號對開爭執，其間有黑衣男疑以手襲擊陳男後逃去。

赤手空拳博鬥 斥店主「賣假貨」

網上片段可見，三名男子扭作一團打架，其中一名赤裸上身、身穿牛仔褲的男子抱住身穿淺灰色褲、相信為陳姓店主的頭部，另一名身穿黑衣黑褲的男子則協力將店主上衣扯脫。及後牛仔褲男不停直呼「賣假貨啊X你老母！」，並將姓陳店主上衣完全扯脫，兩人不停互相拍打對方，牛仔褲男不斷指斥對方「賣假貨！臭X」、「唔好掂我啊！」店主則回應「我唔X知啊！」及後又不斷挑釁對方，「擸架餐啊！」、「打我啊」、「嚟啊嚟啊！」，而對方則不斷呼喝「我識你架？」、「X你老母！」，並向其頭部襲擊，店主鼻樑疑被擊中致流鼻血，兩人再拉址角力數分鐘，沿途有不少途人駐足觀看，牛仔褲男與其他施襲者及後逃去。店主以手拭擦鼻血，十數秒後表示「唔得啦暈啦我」，倒臥在地面，有途人上前協助並報警求助。