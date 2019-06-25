【攝影記者協會風波】郭顯熙會議前辭任主席　仍遭大比數罷免　

撰文：凌逸德
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香港攝影記者協會(HKPPA)主席郭顯熙，較早前被指在《逃犯條例》示威活動的大型採訪中，使用通訊社及HKPPA的記者證，在現場近攝示威者「大頭相」並交予警方，有網民同時將其資料放上網上討論區。若事件屬實，其行徑令示威人士及傳媒業界感到憂慮。
香港攝影記者協會於今晚(6月24日)，舉行特別會員大會。郭顯熙以「承認對自身的工作處理不足」為由，於會前辭去主席一職；而會員仍然提出沒有約束力的罷免動議，最終以52票贊成，2票反對，5票棄權，1票廢票，大比數通過對郭氏的罷免動議。
主席職務由副主席陳奕釗署任。陳奕釗於會後透露，會上郭顯熙否認有提供相片予警方，亦沒有證據證明郭有做過以上舉動。他亦重申，攝記協的立場，是希望攝影記者能保持中立態度工作。
香港攝影記者協會於晚上發出聲明，以下為全文： 香港攝影記者協會今日(2019年6月24日)召開特別會員大會，就近日會員對個別執委會成員之行為感到憂慮進行討論。 主席郭顯熙承認對自身的工作處理不足，於會前辭去香港攝影記者協會主席之位，即時生效。按照協會章程規定，主席職務暫由副主席陳奕釗署任，直至下次選舉為止。 雖然郭顯熙已提出辭職，會員仍然提出沒有約束力的罷免動議，結果以52票贊成，2票反對，5票棄權，1票廢票通過動議。 香港攝影記者協會自一九八九年成立，目的是提高新聞記者攝影質素、保障採訪自由及記者權益，以及保障採訪自由。本會的會員一直致力紀錄新聞現場，以影像傳達真相。是次事件引起公眾對攝影記者的疑慮，本會對事件感到遺憾，希望往後日子能令會員及公眾重拾信心。盼各會員、攝影記者行家緊守崗位，繼續以專業態度，報道事實真相，維護新聞及言論自由。