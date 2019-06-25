【攝影記者協會風波】郭顯熙會議前辭任主席　仍遭大比數罷免　

香港攝影記者協會(HKPPA)主席郭顯熙，較早前被指在《逃犯條例》示威活動的大型採訪中，使用通訊社及HKPPA的記者證，在現場近攝示威者「大頭相」並交予警方，有網民同時將其資料放上網上討論區。若事件屬實，其行徑令示威人士及傳媒業界感到憂慮。

香港攝影記者協會於今晚(6月24日)，舉行特別會員大會。郭顯熙以「承認對自身的工作處理不足」為由，於會前辭去主席一職；而會員仍然提出沒有約束力的罷免動議，最終以52票贊成，2票反對，5票棄權，1票廢票，大比數通過對郭氏的罷免動議。

主席職務由副主席陳奕釗署任。陳奕釗於會後透露，會上郭顯熙否認有提供相片予警方，亦沒有證據證明郭有做過以上舉動。他亦重申，攝記協的立場，是希望攝影記者能保持中立態度工作。