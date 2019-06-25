【麗豪酒店危站】內地男爬窗出花槽　危站7小時　飛將軍制服救回

今午（25日）11時許，沙田圍大涌橋路麗豪酒店位置，一名年約30歲男子突然爬出三樓窗外至平台花糟。消防及警方接報後到場，並於現場開啟氣墊戒備，談判專家到場進行遊說。及至傍晚近6時，救援人員趁男子分神時，由消防「飛將軍」捉住，警員隨即上前將他帶返安全位置，其後送往威爾斯親王醫院檢查。

現場消息指，該名男子為內地住客，來港數日，獨自入住麗豪酒店一低層房間。事主原定今日退房，惟突然感到房間內嘈吵及滋擾，於是爬出窗外酒店泳池對開位置，酒店職員發現後報警，警員到場調查，消防員戒備。事主其後又感到受滋擾，遂又走到花槽危險位置。

事主與警方僵持多個小時後，談判專家到場進行遊說，其間男子並無提出任何要求，精神狀況紊亂，一度報稱為台灣人， 警方於房間內檢獲其身份證明文件，證實為內地人。

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