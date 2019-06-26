巴籍人蛇八千蚊坐爛船偷渡來港搵錢　水警流浮山拉10人

水警於流浮山爛角咀截獲一艘偷運人蛇船隻。（林振華攝）

水警西分區今早進行反偷渡行動期間，約6時40分於爛角咀對開0.5海哩，發現一艘可疑船隻正進入香港水域，向爛角咀方向行駛，警員上前截查，發現船上有兩名內地男子及8名非華裔男子，未能出示有效入境證明，8非華裔男涉嫌非法入境被捕，兩名內地男則涉嫌協助或教唆非法入境被捕。

來港目的為工作賺錢

水警西分區指揮官袁靜芳指，被捕8名年齡介乎23至44歲的非華裔男為巴基斯坦裔男子，於本月22至24日合法入境內地，其後兩名疑為蛇頭、年齡為27及32歲的內地男，駕船接載8人，經水路偷渡來港，相信來港目的為工作賺錢。袁靜芳指相信所有偷渡者已被捕，未發現有其他偷渡船，案件由水警總區重案組跟進。

水警總區情報組高級督察陳立穎表示，情報顯示偷運南亞裔人蛇的收費一般約為8千至1萬2千元，今次案中8人聲稱付約1萬港元費用來港。陳立穎指初步調查相信他們來港後打算申請免遣返聲請，而人蛇集團會否為偷渡者安排工作、住宿等則仍需調查。

船隻外圍破爛入水 警指揮官：罔顧人蛇生命安全

水警西分區后海小隊指揮官梁俊德指，分區巡邏艇於約6時40分發現該艘可疑船，上船時發現該兩名內地男子，他們沒有反抗，惟警員於搜查船倉時，發現一處被藍色帆布遮蔽，懷疑有非法入境者匿藏，查看下發現8名非華裔男藏身。梁俊德指涉事船隻外圍破爛，有輕微入水，沒有裝航行燈，船上亦只有3件救生衣，梁俊德稱如船隻遇上大風波未必可以安全航行。袁靜芳指集團罔顧人蛇生命安全，警方會向「危害他人海上安全」方向調查。