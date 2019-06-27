【逃犯條例】楊逸朗涉襲警　友人指無條件獲釋　警：保留檢控權

警察公共關係科總警司謝振中今日（27日）早上證實，在昨晚包圍警總的示威中，拘捕1名涉嫌襲警的人士，他其後送院治理。立法會議員朱凱廸證實，被捕男子為「佔中輔警」楊逸朗，朱凱廸透露他涉襲警被捕，記者傍晚到律敦治醫院，看到楊逸朗檢查後被推回病房，其友人稱，現時楊逸朗獲警方無條件釋放，惟詳情不便多談。警方回覆指，被捕男子拒保候查，警方保留檢控權利。

記者傍晚於探病時間到律敦治醫院，看到楊逸朗進行檢查後，護士正將他推返內科病房。楊逸朗戴上口罩，精神不錯。據現場觀察，楊逸朗病房內外均沒有警員看守。醫院有約10人前來探望楊逸朗，包括楊逸朗父母，楊逸朗的朋友表示，楊逸朗現在獲警方無條件釋放，但不便透露詳情，稍後會於Facebook公布訊息。楊逸朗友人於晚上8時探病時間結束後全部離開。

楊逸朗於晚上7時透過Facebook專頁「抗爭點滴」報平安，專頁指楊逸朗氣若游絲及面色蒼白，目前仍然留醫，暫未可出院。現時警方因證據不足，暫時無條件釋放楊逸朗，但楊逸朗的整套衣物、裝備及鞋則被警方收走。警方回覆指，被捕男子拒保候查，警方保留檢控權利。

楊逸朗昨晚被送往醫院治理。（陳永武攝）

警方表示，昨晚清場行動中，一名男子涉嫌襲擊警務人員被捕。今早立法會議員朱凱廸證實，被捕男子為「佔中輔警」楊逸朗，朱凱廸指透過楊逸朗朋友，得悉他現於律敦治醫院留醫，今早亦曾到律敦治醫院探望楊逸朗，惟警方拒絕讓他內進病房，故只能透過律師溝通和轉達訊息。當時朱凱廸向傳媒表示，現只能代楊逸朗「報平安」，又指楊逸朗向他表示，向昨晚的示威者致歉。

有「佔中輔警」之稱的楊逸朗，現時為「民權抗爭」發言人，過往曾任香港輔助警察，亦曾參加佔中活動，被示威者質疑其立場。他於2015年12月9日立法會二讀「網絡23條」的《版權（修訂）條例草案》中，曾因涉嫌與立法會外有垃圾桶焚毀爆炸案有關，最終被判監兩年。