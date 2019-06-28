【暑熱奪命】九龍城地盤工人疑中暑　冷氣房休息後暈倒送院亡

九龍城富寧街一學校地盤，本周五（28日）下午5時51分發生有人暈倒意外，送院證實死亡事件。

據了解，死者54歲姓馮，為一間工程公司職員，警方正聯絡馮的家人，了解他的身體狀況，據警方初步調查，事主工作期間不適，不排除在翳焗地方工作時中暑不適，暈倒後送院不治。死者的同事透露：他們一行人今早到現場的學校進行有關消防工程的拉線工序，至下午時段，馮表示身體不適，暫停工作往冷氣房休息，直至下班時間，同事通知馮收工，惟他站立時不支暈倒，送院後不治。

地盤位置外量度氣溫 錄得31度至35度高溫

記者周六（29日）上午到地盤視察，使用電子溫度計在地盤外圍量度氣溫，錄得攝氏31度，部份位置更錄得35度高溫。由於涉事地盤以綠色棚架帆布圍封，記者無法進入地盤量度溫度，難以得知工地實際溫度。

地盤工人偶爾步出地盤在路旁小休，其中一名工人身穿的白色T-shirt被汗水濕透。 (黃偉民攝) 記者觀察期間，不時見到有地盤工人偶爾步出地盤在路旁小休，其中一名工人身穿的白色T-shirt被汗水濕透，他表示在地盤工作體力消耗較大，夏天酷熱尤為辛苦，唯有間中出來飲水及食煙休息一下，「好熱，無辦法啦」。他指，在地盤工作要多飲水降溫，地盤管工一般都會體諒工人，容許工人間中出外小休一會。 工人表示，不清楚昨日地盤有工人中暑不適死亡。他解釋地盤工種多，工作性質及地點不同，有些工人在固定位置工作，便可在旁設置大風扇吹風消暑降溫，惟死者負責拉線工序，很可能要四處走動，難以帶備風扇。

醫生：中暑死亡一般發生於較短時間內

急症科專科醫生李家興表示，案件中事主如已於冷氣房休息一段時間後突然暈倒，有機會不是因中暑致死，或因其他身體問題例如中風或心臟病等導致。李家興指中暑主因是由於身體無法降溫，如出現導致死亡的情況一般發生於較短時間內。李指如中暑人士感到不適，出現如頭暈、氣喘、心跳等徵狀，應即時返回陰涼地方休息、脫衣及飲水等幫助復元。而如果中暑人士已暈倒，除了需要身體降溫，亦可能需進行急救，如事主已無心跳脈搏即需要施心外壓等。

李家興指天氣炎熱，加上濕度高令水分難以蒸發散熱，均會增加中暑風險，建議於地盤工作的人士應多補充飲用水，戴帽及穿淺色衣服遮擋太陽，盡量避免長時間暴曬。