【珍惜生命】旺角女子一度危站天台　社工等到場陪伴

警方及消防到大廈了解事件。（余睿菁攝）

多名市民到場，以雨傘為事主遮擋。（余睿菁攝）

一名女子於網上留言「不撤不散」字句後於旺角危站天台，被帶返安全位置。晚上近6時半，旺角亞皆老街宏安大廈，一名女子被發現於天台危險位置危站，消援人員接報到場搜救。現場消息指，女子已返回安全位置，被送上救護車，並由社工及10多名市民陪伴，並為其用雨傘遮擋。

晚上6時12分，連登討論區有人發布危站天台圖片，並留言指「感激你們（香港人）繼續守護這個曾經美麗的香港，守護自己的家園」及「不撤不散」等字句，圖片位置與宏安大廈現場相同。該圖片及留言發布後，網民着急萬分，留言盼女子返回安全位置，更有市民前往現場尋找女子蹤影，並報警及通知消防人員。

消防員到場搜救。（梁祖饒攝）

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