【沙田遊行】直擊軍裝警車尾換防暴衣　部分防暴警無證無號

沙田區大遊行隊頭抵終點一刻，鄉事會路及源禾路交界有示威者企圖佔路，警方噴椒阻止。雙方變成對峙情況，示威者以雨傘、鐵馬築牆，警方以長盾建防線，防暴警亦陸續增援。香港01記者直擊原本身穿藍制服的軍裝警員，在警車後方換上防暴警察的綠色上衣，其中一人肩膀位置有警徽但不見編號。而前線防暴警中，不少人身上沒有委任證或編號。

記者發現有警員在警車後方換上防暴警裝。(香港01記者攝)

傍晚6時34分，香港01記者在沙田站巴士總站高位視察時，發現停泊在新界環迴公路、近沙田廣場的數部警車之間，有數名身穿藍制服的警員更換衣服，當中包括督察級警員，並穿上防暴警察的綠色制服。記者發現部分警員肩膀位置不見編號，而是縫有警徽，亦有警員肩膀印有編號。後來，他們發現記者在高位拍攝後，亦舉機反拍記者，並登上警車繼續穿上其他裝備，至傍晚6時45分警車離開。

記者在警方防線觀察，發現僅少部分防暴警員制服有顯示編號，大部分沒有展示委任證或編號，有警員在黑色背心胸口位於、用於展示委任證的袋中放了白紙，上面以手寫英文字「ATOM」的字眼。防暴警員除頭盔外，更加配戴眼罩，氣氛緊張。

傍晚6時44分，立法會議員朱凱廸一度要求防暴警員戴上委任證，前排防暴警員只有一人的肩膀上有警員編號，全部人皆無展示委任證。10分鐘後，有編號的前線防暴警員增至兩人。

有防暴警員衣服上有編號，但大部分無編號亦無證件。(陳蕾蕾攝)