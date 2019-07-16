【沙田遊行】直撃速龍小隊卸藍衣改軍裝入新城市　前一哥之子上陣

沙田衝突一役，新城市廣場多處燃起戰火，衝出追捕示威者的落單警員被包圍，防暴警員進駐商場清場，而當中竟有一批身穿似曾相識裝備的警員──俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，當中更有前警務處處長鄧竟成兒子鄧智兆的蹤影。不過，這批疑似速龍小隊成員未有穿著「沒有位置展示警員編號」的深藍長袖工作服，只穿一般肩章有編號的軍裝短袖衣。一段懷疑是速龍小隊成員的心聲文字流傳開來，批評穿著一般軍裝短袖衫不顧他們的職安健考慮，不滿被要求穿上低保護性制服去執行高危任務。

7月14日當日是速龍小隊一員的警察機動部隊第四訓練總督察鄧智兆，在傍晚時份在源禾路現身，其後發生與鄭松泰「搶人」的情況。(蔡正邦攝)

兩年前警方在葵涌貨櫃碼頭進行反恐演習，當時是新界南總部署理警司（行動）鄧智兆（中）亦有參與。（資料圖片／蔡正邦攝） 源禾路下午衝突：記者行開 香港01記者重組7月14日沙田大衝突全過程，原來，當日傍晚6時32分，源禾路已出現速龍小隊的蹤影。當時一名身穿襯衫西褲男子指罵警員，多名警員上前抓捕，立法會議員鄭松泰嘗試阻止，雙方糾纏下該男子仍被帶至警方防線後方，大批記者衝前欲拍攝，被防暴警員及速龍小隊警員以手遮擋鏡頭。記者向在場的警察機動部隊第四訓練總督察鄧智兆投訴卻不獲理會，更被叫「記者行開，退返前面。」「咪影我囉，我唔驚。」 示威者入沙田中心：入面你哋管，唔關我事 及後至晚上9時33分，大批示威者被圍困在沙田中心，而唯一前往大會堂、新城市廣場的出口天橋被速龍小隊成員堵住，當中亦見鄧智兆蹤影。沙田中心物業管理經理與鄧理論，指示威者不敢離開，反問警方是否會入內清場，鄧只回應「入面你哋管，唔關我事，我只管出面」，表明不會衝入商場，並轉身離開。該名經理與另一速龍小隊白衣指揮官溝通後，在不投擲物件襲擊警員的前題下，示威者獲准逐一放行及前往新城市廣場。

沙田中心姓劉物業管理經理與速龍小隊一名指揮官商量，放行被困商場內的示威者。（蔡正邦攝）

速龍小隊人員及便衣警員被圍困。（蔡正邦攝） 晚上10時09分，鄧智兆及其速龍小隊成員在新城市廣場四樓出現，揮舞警棍追打示威者，一名示威者中胡椒噴霧、催淚水後被制服，鄧批准一名義工急救員幫忙治理。其間再有示威者以傘攻擊速龍小隊，他們以警棍還擊。記者觀察所見，有兩名女子跌坐地上，早前出現的白衣指揮官未有揮棍，僅勸喻她們盡快離開。而衝突過程中，亦發生數名速龍小隊與便衣警員被大批示威者圍困的情況。

對比6月12日金鐘衝突事件，7月14日沙田衝突中的速龍小隊人員未有穿著「沒有位置展示警員編號」的深藍長袖工作服。(香港01記者攝)

對比6月12日佔領金鐘的衝突事件中，當時速龍小隊身穿全副裝備，包括頭盔、護目鏡、防毒面罩、戰術背心、深藍長袖工作服、手腳防護裝備、警棍、盾牌、警槍、胡椒噴霧及多枝發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈等的長槍。而7月14日當日，速龍小隊的裝備大致相同，除了只穿一般有編號的軍裝短袖衫及只攜有發射催淚彈的長槍，以及沒有戴防毒面罩。

有疑似速龍小隊成員的心聲傳出，不滿7月14日當日被要求穿軍裝短袖衫進行高危任務（圖中非相關警員）。（蔡正邦攝）

對成員職安健的考慮不顧

對於當日速龍小隊沒有穿深藍長袖工作服，有疑似小隊成員的心聲文字傳出，埋怨被要求穿軍裝短袖衫處理高危任務。內容提到，出動速龍小隊時往往是最高危的地方，要求人員與示威者或暴徒近身對抗、控制或作出拘捕行動。而近日他們接獲的指示，要求小隊成員穿著一般軍裝短袖衫執行特別戰術小隊行動，作為其中一員，這樣的要求對成員職安健的考慮不顧。

他指出，深藍長袖工作服能夠保護近距離的襲擊，令成員心理及生理上執行高危任務時有更大的安全感及信心。對於得到穿著軍裝指示感到失望及無所適從。他批評在高危及暴力升級的行動中，上級把職安健不顧，「最需要職安健關注的時候，反而叫我們穿著一件低保護性的服裝而執行高危的任務，究竟你們有冇站於我哋角度諗下！」