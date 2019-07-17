【骨灰被盜】已故影星尤敏夫婦骨灰龕　金山郊野公園尋回

日前一名42歲姓蒙的清潔女工，於金山郊野公園清理垃圾時，在近石梨貝水塘2號燒烤場一處山坡，發現「電飯煲大王」蒙民偉的骨灰龕。

今早10時許，蒙小姐再於金山郊野公園燒烤場附近清潔時，再次發現2個骨灰龕，她立即報警求助，警方到場了解事件，查案前先燒香拜祭。據了解，2個骨灰龕為早前於跑馬地天主教墳場被偷走的已故邵氏女演員尤敏與丈夫高福球的骨灰龕。

上周五，跑馬地天主教墳場亦發生盜竊案，尤敏及其丈夫的雙人龕位墓碑被破壞，兩個骨灰盅及價值約百元的念珠被盜。

清潔工蒙小姐一周內兩發現骨灰龕。（陳蕾蕾攝）

記者今午到場時，公園除清潔工外，未見有其他人，而肇事骨灰龕發現位置，位於燒烤場較入、邊緣處，地點較為隱蔽，需跨過圍欄進入該處泥土。現時該處僅剩一個洞口，骨灰龕已被移走。

清潔工蒙小姐表示，因昨日仍有樹葉未清理完畢，今日需協助清理，而肇事位置已近一個月未曾打理，「自從落雨到依家都無行過上嗰嗰位到。」於是欲到肇事位置清理，上去倒樹葉時便發現兩個骨灰龕。

清潔工一周內兩發現骨灰龕

蒙女士續指，自己於郊野公園進行清潔工作，已工作六年多，發現垃圾便會協助清理掃除。她指日前無意中兩度發現埋於泥土的骨灰龕，「之前有幾場大雨，可能沖走咗啲泥土」，上周五（12日）看見泥土內有異物，原以為是垃圾，「突然間見到有字，睇到好似有骨灰龕」。上前查看時，發現骨灰龕剛巧也姓蒙，當下感到愕然，將事件告訴丈夫後，及後交由警方處理。她表示，昨日灣仔警署警員致電向其表示，懷疑山頭仍有失竊物品，欲前來了解，但自己昨日未有上班，逐尚未處理事件。

蒙小姐指工作時間由早上八時到下午五時，而燒烤場為公開，經常有人攜同炭及燒烤用具前來，但夏天較熱，近日較少人到場燒烤。她又表示山頭「朝朝都有人嚟行山，朝早四點幾鐘已經（有人）嚟」，但工作期間則未曾發現可疑人。蒙續指，在上址工作兩年，連續一個禮拜發現兩次骨灰龕，情況「見都無見過」、「好神奇」，但不感到害怕。

另一名清潔工廖先生指，今日又發現骨灰龕，警方及後到場處理，並於上址先上香。他指工作多年未見過類似情況，認為山頭非常大，或仍有很多物品被扔如此，「我地做正常嘢（工作），無刻意尋寶。」又指郊野公園「乜人都有」，無法估算何人行為，認為「跑馬地搬黎呢到扔」行為怪異。

骨灰龕被埋在泥土中，蒙小姐於清理樹葉時發現。（陳蕾蕾攝）