【屯門奪命工傷】天降石屎擊中頭部　翠鳴臺地盤37歲測量員不治

房協興建中的資助房屋項目翠鳴臺地盤發生致命工業意外。（林振華攝）

屯門發生工業意外，一名37歲男工人被石屎擊中頭部重創死亡。

今早9點20分，警方接報指37歲姓劉男事主，懷疑於屯門鳴琴路與石排頭路交界一地盤工作期間，被一塊約40厘米乘20厘米乘10厘米的石屎擊中，頭部重創倒臥地上。54歲同事報警，警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。警方初步調查相信事件無可疑，列工業意外。勞工處在接報後派員到場，現正就意外原因展開調查。

現場為房協興建中的資助房屋項目翠鳴臺地盤，外牆正進行拆棚工程，現場消息指死者為地盤測量員，當時與另一同事工作中，但當時拆棚工程未有進行，暫未知墮石屎原因。數名帶白色安全帽人員於現場出入巡視，地盤內放有香燭及水果等拜祭品。翠鳴臺為房協發展的單棟式資助房屋，樓高31層，共提供290個分層住宅。翠鳴臺於去年2月開售，承建商為新福港營造有限公司，預計於2020年下半年落成。

工權會譴責警方 押後發佈消息

工業傷亡權益會對意外表示難過，職員趕往醫院嘗試接觸家屬提供協助但未能找到。工權會又譴責警方嚴重押後發佈消息時間，由早上9時多發生意外，勞工處新聞稿發出時間為下午4時多，批評警方於5時多才公佈事件，延遲公佈令傳媒無法到現場採訪，工權會服務亦受到阻礙，無法在醫院及時為家屬提供即時情緒支援和相關協助，呼籲家屬與他們聯絡。