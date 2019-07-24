【捉蟹溺斃】西貢捉蟹男墮海失蹤　海陸空搜2小時尋回　送院不治

事主獲救時已陷昏迷。(賴南秋攝)

昨日(23日)深夜11時許，當局接獲求助來電指，4人在西貢榕樹澳村岸邊位置捉蟹時，其中一名男子突然不知所終，懷疑墮海。救援人員趕往現場搜救，包括消防船、飛行服務隊直升機、水警等，其中消防蛙人落水徒步搜索，救護員亦在岸邊戒備。消息稱，失蹤男子姓李(38歲)，與妻子同住將軍澳區，本身不諳水性。事發時與朋友到榕樹澳村，在水深約1米的岸邊位置捉蟹，據知他是第一次參與捉蟹活動，卻突然失去影蹤。

2.5深海中尋獲事主 惜送院後不治

接近凌晨2時，消防員在離岸約200米、水深2.5米的海中，尋獲事主，他當時已陷昏迷。消防將事主交予岸上的救護員，立即為他進行心肺復甦法及電擊，再將其放在俗稱「山兜」的擔架床。消防及救護員合力抬著山兜，穿過叢林及斜坡抵達路面，用救護車將傷者急送威爾斯親王醫院，惟經搶救後，至凌晨2時半左右證實不治。

由於山路本已相當陡峭，救援人員亦要步步為營，加上要將傷者安全帶到救護車上，拯救過程頗為艱鉅，亦花了不少時間。據悉，消防蛙人尋回事主的位置，水底與周邊位置，有大約1米落差，懷疑事主步行至該處時，誤踩該落差處，整個人突然跌落水中至沒頂，但又不諳水性，釀成意外。

警方表示，於昨日(23日)晚上11時33分接獲一名66歲姓陳男子報案，指與姓李(38歲)男子西沙路近一魚排捉蟹，李其後失去蹤影，懷疑遇溺。救援人員接報到場，消防在榕樹澳離岸約200米發現事主，並將其救起。事主昏迷被送威爾斯親王醫院治理，其後於凌晨2時21分證實死亡。警方初步調查後相信事件無可疑，死因有待驗屍後確定，案件列作「有人遇溺」跟進。

消防員及救護員穿過濕滑陡峭的叢林，將傷者救回。(賴南秋攝)

專家：淺水易生意外 勿掉以輕心

香港技術潛水總會主席李克強估計，事主原本於水深約一米的岸邊位置捉蟹，沒有帶備水肺潛水裝備，僅得簡單浮潛裝備如泳褲、電筒、鞋等等。「唔好諗住淺水就冇問題，水流、浪、暗湧都有機會發生」，李克強指不能因淺水而掉以輕心。「水深一米有浪都可以好辛苦」，因為海浪撲至導致身體不停向前向後搖晃，有機會被衝擊至失平衡，而凌晨時份能見度為0，會失去方向感，不能準確分辨出岸與大海，容易發生意外。

初一十五影響潮汐漲退

李克強建議，夜潛時要結伴同行，若生意外都有人立即通知救援人員；亦可留意夜潛日期是否初一或十五，「潮汐漲退有暗湧，而初一、十五時潮汐引力好大」，即是容易沖擊近岸物件或人，有時間水退水漲可以相差近2至3米。此外，市民應在白天時到夜潛地方視察，觀察水底情況，如離岸走出十步水會有多深，水底是沙或石為主。

十年至少六宗夜潛溺斃意外

今年1月6日凌晨，一名男子結伴在西貢短咀潛水後失蹤，其後在附近水面載浮載沉，送院後不治。同年5月27日，一名27歲男子於三門仔沙灘對開離岸約100米位置夜潛捉蟹時失蹤，救援人員搜索16小時後，尋獲其遺體。

2016年9月25日晚上，一名年約60歲的男子，在西貢荔枝莊對開海面夜潛，後遇溺身亡，警方在現場檢獲釣魚用的冰箱，懷疑他在海面浮潛捉蟹。

2010年7月5日，一名49歲姓譚的男子，在大埔三門仔近岸邊淺水處夜潛捉蟹，他沒穿蛙鞋，疑被海床淤泥所困，遇溺昏迷，同行友人將他救上水面，惟送院搶救後不治。同年5月30日，一名35歲姓李的夜潛愛好者與四名隊友在南丫島潛水，其間遇溺失蹤，同伴將他尋獲救起，惟送院後搶救無效。

2009年4月28日，一名姓張的潛水教練結伴在將軍澳工業邨對開海邊石灘落水夜潛，約11時許，兩名友人在石灘等候多時仍未見事主，報警後經下海搜索亦無發現，最終由消防蛙人尋獲，當時張已陷昏迷，送院搶救後不治。