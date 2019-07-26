17歲港隊BMX女將獲邀奧運測試賽　總會拒推薦被批抹殺努力

香港小輪車（BMX）代表隊唯一女將、現年17歲的郭澄，早前獲邀參與東京奧運測試賽，惟被單車總會以「比賽非本年度重點訓練項目」及「運動員未達致參加奧運的水平」為由拒絕，郭澄大失所望，母親於網上直斥「憑甚麼去剝奪一個運動員參加奧運會相關賽事的機會？」 郭母受訪時指，質疑事件與新主教練的溝通磨擦有關，又批評總會「黑箱作業」下，前任教練不獲續約，新教練安排的課程無助提升運動員競賽技巧。

郭澄為現時BMX港隊三人中唯一女將。（受訪者提供）

港隊BMX唯一女將 亞洲賽獲第五位

剛考畢公開試的郭澄自10歲開始學習BMX，11歲成為青苗，之後進入青訓，17歲加入集訓，成為港隊成員之一。現時BMX港隊共有三人，而郭澄為唯一女將。8年來由單車總會麥教練訓練，自2014年開始參加比賽，2017年曾獲馬來西亞賽試第一名，並於去年參加多個比賽及累積世界單車總會積分，其中最少4項為國際賽，並於亞洲賽獲第五位，女子青年組世界排名一度達至29位。

獲邀參與奧運測試賽感驚喜

郭澄媽媽稱於今年6月底獲教練通知，郭澄獲邀參與於10月舉行的東京奧運2020小輪車測試賽，郭母指雖然不是正式的奧運比賽，但一樣是國際賽事，可以累積經驗及積分，郭澄得知消息感到驚喜，希望可以嘗試。郭母則認為步入奧運場地對香港BMX運動員不易，因為無國家積分，資源亦少，只能夠靠自己不斷「踩」，才「踩」出機會，郭澄是唯一及首名香港女子代表，參與BMX測試賽。

單車總會回覆，因「是項比賽並非本年度重點訓練項目」及「運動員未達致參加奧運的水平」拒絕推薦郭澄參賽。（受訪者提供）

總會拒推薦 指「避免有不必要受傷機會」

但由於參賽需要單車總會的推薦，郭媽媽於本月2日以電郵通知總會，希望獲得提名，並提及截止時間為7月15日。但至14日仍未獲總會回覆，令郭澄忐忑不安，郭媽媽遂以WhatsApp向總會助理項目主任查詢，對方當時稱翌日回覆，結果翌日會方回覆，指考慮過賽道難度及運動員體能，綜合各教練及郭澄過去兩個月的訓練情況，指因「是項比賽並非本年度重點訓練項目」及「運動員未達致參加奧運的水平」，為避免運動員有不必要受傷機會將不會推薦。

女兒感灰心 郭母批抹殺努力

郭澄後來感到沮喪，更一度稱欲放棄BMX，「其實真係好灰，不過都會再踩嘅，睇吓之後點啦」。母親更因此於網上發帖，指女兒去年辛苦參加多項國際賽事爭取積分，「名額是她用血汗換回來的！請問單車總會憑甚麼去剝奪一個運動員參加奧運會相關賽事的機會？」，又指新任教練上任後未有說過訓練目標或重點，如今用此作藉口抹殺運動員努力，「為何連給她去嘗試、去比拼的機會都抹殺了？」

下月賽事獲資格 未准隨團出賽

郭母又指下月將舉行的青年運動會，包括郭澄在內的三名青年隊成員早已獲得BMX決賽資格，但目前獲悉只有一名成員可參與，郭澄與另一名成員將不准隨團出賽。郭澄指，三名隊員原本已順利躋身決賽，惟現時只批准一名運動員參賽，感到極為不解，而單車會及教練則未有解釋，他們亦沒有向運動員解釋評核準則及指標。

郭母接受訪問時指，質疑事件和與新主教練的溝通磨擦有關。（鄧栢良攝）

不滿新教練安排 無助提升競賽技巧

郭母質疑事件和與新主教練的溝通磨擦有關。郭母指在「黑箱作業」下，前任教練不獲續約，由陳姓教練上任主教練，新教練上任時並無BMX教練牌照，其後補考，又肆意改動訓練時間，甚至發出運動員訓練守則及家長守則，內容包括隊員即使於考公開試期間，出席率亦需達五成；及在未得教練同意下，不能擅自使用訓練場等規則，「BMX呢項運動好靠實地訓練，如果冇去過嗰個場訓練其實好危險！」

郭澄表示總會聘請的新教練是踩山地車出身，並非小輪車（BMX）的「內行人」，而新教練安排的課程僅著重體能訓練、室內「踩機」等基本功，無助提升運動員的競賽技巧，「現時好似原地踏步，甚至退步緊」。郭澄指，前仼教練重視精進運動員的技術，且訓練運動員多年，熟悉各人優點及弱點，能夠針對個別運動員調整訓練重點。郭表示，早前已向新教練反映過訓練課程的問題，惟他卻未有正面回應，「佢始終係教練，都要跟住做。」

批評總會行政混亂

郭母直斥，總會行政混亂，由於現時三名港隊運動員都未成年，但每每離港比賽，總會遲遲都未有向家長交代運動員離港事宜，需要家長追問下才和盤托出。而郭澄於2018年前出賽是需要自費，至2018年總會將青年隊正式納入港隊，才獲康文署每年12萬元支助，過去一向都是由前任教練帶領三名成員比賽，資源緊拙，但新教練英文不濟，所以要其他人協助一同帶隊外出。郭母曾作投訴，懷疑因此隊員被針對。