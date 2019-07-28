龍翔道連環三車禍　涉及七車　兩男一女輕傷送院

黃大仙龍翔道七車交通意外，涉及三宗連環相撞，兩男一女輕傷送院。清晨5時許，一輛的士駛近獅子山隧道口時，被一輛本田撞尾，隨即「打白鴒轉」停於路邊。與此同時，中線發生另一事故，一輛平治聲稱因前方意外，撞到一輛載客的士。後來，快線再生意外，一輛寶馬及一輛私家車見前方意外停車，惟後方第三輛本田駛收掣不及私家車，私家車再撞向寶馬，私家車上2男1女輕傷需要送院。全部司機通過酒精呼氣測試。

第二宗車禍的士上趕著參加旅行團往越南的馮姓夫婦沒有受傷，在警員協助下離開。（陳永武攝）

龍翔道清晨發生連環三宗車禍，涉及七車。第一宗車禍發生在清晨5時，一輛的士沿黃大仙龍翔道中線往荃灣方向行駛，駛至獅子山隧道口附近因應交通情況減慢車速，尾隨一輛本田懷疑收掣不及從後推到，的士然後「打白鴿轉」。的士車尾嚴重損毀，車上乘客因趕飛機自行離開。

與此同時，另一輛的士沿左二線行駛，尾隨的一輛平治稱受前方意外影響，尾部撞到的士車尾，的士被撞越至快線停下。的士上馮姓夫婦沒有受傷，隨後趕往機場參加越南旅行團。